Pensionssystem in Österreich auf der Kippe? „Äpfel und Birnen zusammengerechnet“

Während in Österreich dieser Tage der Equal Pension Day ist, an dem Männer schon so viel bekommen haben wie Frauen bis Jahresende, erinnern Junge Wirtschaft und Junge Industrie vor allem auch an den so genannten „Pension Overshoot Day“. Dieser fällt heuer nämlich auf den 10. August 2026, heißt es seitens der JUNOS (Junge Liberale NEOS). Und weiter: „An diesem Tag sind rechnerisch alle laufenden Einnahmen für das Pensionssystem aufgebraucht. Ab dann müssen die weiteren Pensionszahlungen aus dem allgemeinen Staatsbudget und damit von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert werden.“ Die JUNOS sprechen von einem „deutlichen Warnsignal“ und davon, dass die Finanzierung des Pensionssystems ohne weitere Reformen zunehmend auf die jüngere Bevölkerung abgewälzt würde. Man fordert, über das Pensionsantrittsalter zu reden und die zweite und dritte Säule zu stärken.

„Selbst erfundener Pension Overshoot Day“

Heftige Kritik daran üben nun der Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Pensionistenverband Österreich (PVÖ). Der ÖGB spricht von einem „selbst erfundenen Pension Overshoot Day“, der „unseriös“ sei und „unnötige Zukunftsängste“ schüren würde. ÖGB-Bundespensionist:innenvorsitzende Monika Kemperle versichert nun: „Das österreichische Pensionssystem ist sicher. Die gesetzlich vorgesehenen Bundesmittel bedeuten kein plötzliches Loch, sondern sie sind seit jeher Teil der Finanzierung unseres Umlageverfahrens.“ Aus dem Pensionsbudget würden nicht nur die Alterspensionen sondern auch wichtige sozialpolitische Leistungen finanziert. Als Beispiel nennt der ÖGB Pensionsbeiträge, die der Bund für gewisse Gruppen von Personen übernimmt, um fehlende Beitragszahlungen auszugleichen.

„Wer behauptet, die Pensionen seien zu teuer, muss auch…“

Entscheidend für die Finanzierung sei vielmehr, wie viele Menschen in Beschäftigung seien und ob bzw. unter welchen Bedingungen sie bis zum Ruhestand arbeiten könnten. „Wer behauptet, die Pensionen seien zu teuer, muss auch darüber sprechen, warum so viele ältere Menschen aus der Arbeitslosigkeit oder dem Krankenstand in Pension gehen“, kritisiert Kemperle und fordert eine sachliche Debatte über die Zukunft der Pensionen: „Pensionspanik und Rechenkunststücke helfen dabei nicht. Ebenso wenig, wenn man immer wieder ein höheres, unrealistisches Pensionsantrittsalter fordert.“

„Das ist falsch und verunsichert Junge wie Ältere“

Ähnlich sieht das der PVÖ: „Hier werden Äpfel und Birnen zusammengerechnet, um den Eindruck zu erwecken, unser Pensionssystem sei nicht mehr finanzierbar. Das ist falsch und verunsichert Junge wie Ältere“, weiß PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. Wer all die Leistungen, wie etwa Maßnahmen gegen Altersarmut, Kindererziehungszeiten und Beamtenpensionen, die aus dem Pensionstopf bezahlt werden, zusammenzählen und daraus einen Stichtag für die Finanzierbarkeit der Pensionen konstruieren würde, „zeichnet ein falsches Bild“, weiß die PVÖ-Präsidentin. Auch sie stellt klar, dass die Pensionen hierzulande gesichert seien. Junge gegen Alte auszuspielen, sei jedenfalls keine Lösung. Gerstorfer möchte nicht nur über Pensionskürzungen und ein höheres Antrittsalter diskutieren sondern auch etwa über sehr große Vermögen und Erbschaften „sowie die enormen Gewinne aus Digitalisierung und künstlicher Intelligenz“.