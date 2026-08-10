11 Wiener, 10 Steirer, 3 Kärntner…: Je 100.000 Euro an 50 Österreicher verlost
50 Österreicher wurden am vergangenen Freitag, 7. August 2026, im Rahmen der EuroMillionen-Ziehung zufällig ausgewählt und haben quasi im Losverfahren jeweils 100.000 Euro bekommen. Nun ist klar, woher sie sind.
50 Mal 100.000 Euro wurden unter jenen Spielteilnehmern, die in der vergangenen Woche bei einer der beiden oder beiden EuroMillionen-Ziehungen mitgemacht haben, verlost. Richtig musste dafür nur die Quittungsnummer sein. Im Rahmen des so genannten „SuperBonus“ werden in Österreich regelmäßig – zuletzt etwa im November 2025 und im Mai 2026 – fünf Millionen Euro an 50 Teilnehmer ausgespielt. Welche Quittungsnummern diesmal gewonnen haben, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.
Diese Quittungsnummern „aus“ Österreich haben 100.000 Euro per Zufall gewonnen:
50 Mal SuperBonus:
- 712 216 1906
- 712 373 0238
- 712 469 1840
- 712 487 7546
- 712 490 1902
- 712 494 5832
- 715 781 9564
- 715 786 6840
- 715 791 1981
- 715 793 0345
- 715 800 6826
- 715 806 8237
- 715 807 9775
- 715 812 7543
- 715 816 3619
- 715 822 5880
- 715 830 9976
- 715 831 8011
- 715 831 9801
- 715 835 7157
- 715 836 0771
- 715 836 2031
- 715 836 4837
- 715 838 7446
- 715 840 8212
- 715 847 3367
- 715 848 3465
- 715 855 4327
- 715 886 0026
- 715 893 5200
- 715 894 8679
- 715 901 8256
- 715 907 0197
- 715 910 4088
- 715 910 4997
- 715 912 3625
- 715 916 5964
- 715 918 1346
- 715 928 3541
- 715 936 7840
- 715 940 1959
- 715 941 3052
- 715 943 3230
- 715 947 6379
- 715 950 3980
- 715 952 6442
- 715 953 7482
- 715 955 3570
- 721 112 7955
- 721 250 5169
2 Mal ÖsterreichBonus:
- Dienstag, 4. August: 715 837 8604
- Freitag, 7. August: 715 837 3141
alle Angaben ohne Gewähr
Spielst du bei EuroMillionen mit?
Woher die 100.000-Euro-Gewinner nun sind
Woher aber sind die 50 glücklichen Gewinner, die jetzt um eine sechsstellige Eurosumme reicher sind? Das haben wir uns gefragt und uns direkt bei den Österreichischen Lotterien erkundigt. Die meisten Gewinne (13) stammen von Teilnehmern, die via win2day bei einer oder beiden EuroMillionen-Ziehungen dabei waren. Bei ihnen ist unklar, woher sie genau sind. Dahinter wird es aber schon etwas spannender. So wurden etwa elf Gewinne in Wien und zehn in der Steiermark erzielt, heißt es seitens der Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten. Überhaupt keine Gewinne hat es im Burgenland und in Salzburg gegeben. Die folgende Tabelle zeigt nun, wo sonst noch wie viele Gewinne erzielt worden sind.
|Bundesland / Teilnahme-Art
|Anzahl 100.000-Euro-Gewinne
|win2day
|13
|Wien
|11
|Steiermark
|10
|Oberösterreich
|4
|Niederösterreich
|4
|Kärnten
|3
|Tirol
|3
|Vorarlberg
|2