11 Wiener, 10 Steirer, 3 Kärntner…: Je 100.000 Euro an 50 Österreicher verlost

50 Österreicher wurden am vergangenen Freitag, 7. August 2026, im Rahmen der EuroMillionen-Ziehung zufällig ausgewählt und haben quasi im Losverfahren jeweils 100.000 Euro bekommen. Nun ist klar, woher sie sind.

50 Mal 100.000 Euro wurden unter jenen Spielteilnehmern, die in der vergangenen Woche bei einer der beiden oder beiden EuroMillionen-Ziehungen mitgemacht haben, verlost. Richtig musste dafür nur die Quittungsnummer sein. Im Rahmen des so genannten „SuperBonus“ werden in Österreich regelmäßig – zuletzt etwa im November 2025 und im Mai 2026 – fünf Millionen Euro an 50 Teilnehmer ausgespielt. Welche Quittungsnummern diesmal gewonnen haben, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Quittungsnummern „aus“ Österreich haben 100.000 Euro per Zufall gewonnen: 50 Mal SuperBonus: 712 216 1906

712 373 0238

712 469 1840

712 487 7546

712 490 1902

712 494 5832

715 781 9564

715 786 6840

715 791 1981

715 793 0345

715 800 6826

715 806 8237

715 807 9775

715 812 7543

715 816 3619

715 822 5880

715 830 9976

715 831 8011

715 831 9801

715 835 7157

715 836 0771

715 836 2031

715 836 4837

715 838 7446

715 840 8212

715 847 3367

715 848 3465

715 855 4327

715 886 0026

715 893 5200

715 894 8679

715 901 8256

715 907 0197

715 910 4088

715 910 4997

715 912 3625

715 916 5964

715 918 1346

715 928 3541

715 936 7840

715 940 1959

715 941 3052

715 943 3230

715 947 6379

715 950 3980

715 952 6442

715 953 7482

715 955 3570

721 112 7955

721 250 5169 2 Mal ÖsterreichBonus: Dienstag, 4. August: 715 837 8604

Freitag, 7. August: 715 837 3141 alle Angaben ohne Gewähr

Spielst du bei EuroMillionen mit? Ja, immer! Relativ regelmäßig Selten Nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Woher die 100.000-Euro-Gewinner nun sind

Woher aber sind die 50 glücklichen Gewinner, die jetzt um eine sechsstellige Eurosumme reicher sind? Das haben wir uns gefragt und uns direkt bei den Österreichischen Lotterien erkundigt. Die meisten Gewinne (13) stammen von Teilnehmern, die via win2day bei einer oder beiden EuroMillionen-Ziehungen dabei waren. Bei ihnen ist unklar, woher sie genau sind. Dahinter wird es aber schon etwas spannender. So wurden etwa elf Gewinne in Wien und zehn in der Steiermark erzielt, heißt es seitens der Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten. Überhaupt keine Gewinne hat es im Burgenland und in Salzburg gegeben. Die folgende Tabelle zeigt nun, wo sonst noch wie viele Gewinne erzielt worden sind.