Erste Gewitter in Österreich unterwegs: Was uns jetzt noch erwartet

Die ersten Gewitter sind am heutigen Montag, 10. August 2026, in Österreich bereits unterwegs. Aktuell wird vor allem in Kärnten und der Steiermark mit einer roten Stufe gewarnt.

„Eine schwache Störung in der Höhe sorgt aktuell für erste Gewitter im Alpenraum“, schreibt etwa die österreichische Unwetterzentrale. Mittlerweile haben diese auch Österreich „erreicht“, auch hierzulande kracht es vor allem in Kärnten und der Steiermark aktuell schon. Und die Meteorologen wissen auch, was in den kommenden Stunden noch so auf uns zukommen wird: „Am Nachmittag muss man primär im westlichen und südlichen Bergland mit lokalen Unwettern rechnen. Heute sind primär Starkregen und Sturmböen die Hauptgefahren.“

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Erste Gewitter vor allem in der Steiermark und Kärnten

Dementsprechend sind die ersten Gebiete auch schon mit einer roten Warnstufe ausgestattet. Derzeit betrifft das zwei Bundesländer – Kärnten und die Steiermark. Auf der Karte der GeoSphere Austria sind auch bereits erste Gewitter vor allem in Kärnten zu sehen. Und die Warnkarte der Experten zeigt auch, wo in den kommenden Stunden noch etwas zu erwarten ist und wo vor Gewittern gewarnt wird. Diese dürften laut der Warnung „Punktuell Starkregen“ bringen. „Zunächst beschränken sich die Gewitter meist auf das Bergland, können später am Tag aber teilweise auch das Umland erreichen.“

©GeoSphere Austria | Die GeoSphere Austria zeigt, wo es heute noch krachen könnte. ©Österreichischen Unwetterzentrale | Die österreichische Unwetterzentrale zeigt, wo es aktuell (Stand 16.20 Uhr) kracht (rot und orange).

Zweite Gewitter-Warnung in die Nacht auf Dienstag hinein

Eine zweite Warnung der GeoSphere Austria gilt vor allem für den Südwesten und den Westen Österreichs. Auch in dem Fall warnt man mit der gelben Stufe und schreibt dazu: „Im Lauf des Abends und in der Nacht auf Dienstag ziehen von Westen her vermehrt Schauer und Gewitter herein, die punktuell Starkregen bringen können.“ Immerhin: Ab Mitte der Woche werden sehr trockene und etwas kühlere Luftmassen erwartet. Lediglich in Richtung Südwesten hin hält sich noch recht zäh deutlich feuchtere und schwülwarme Luft. Bedeutet: „Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss geht das Schauerrisiko in weiten Teilen das Landes zurück, einzelne Schauer sind höchstens in der feuchteren Alpenluft möglich“, so die GeoSphere-Meteorologen.

©GeoSphere Austria In der Nacht auf Dienstag wird vor allem im Südwesten und im südlichen Teil von Tirol und Vorarlberg vor Gewittern gewarnt.

So viel hat es bisher geregnet, so stark war der Wind

Bisher (Stand 16 Uhr) hat es laut österreichischer Unwetterzentrale in Lienz (Osttirol) mit 14,8 Litern pro Quadratmeter am meisten geregnet. Dahinter folgen Döllach (Kärnten), Abfaltersbach (Osttirol) und Mallnitz (Kärnten) mit jeweils noch über zehn Litern pro Quadratmetern. Die stärksten Sturmböen hat es bisher in Obervellach und am Weissensee (beide Kärnten) mit 57 km/h gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert