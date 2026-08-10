Bis zu 13 Cent billiger: Das sind die neuen Spritpreise in Slowenien

Gute Nachrichten für Autofahrer in Grenznähe: Das Tanken im Nachbarland Slowenien wird wieder spürbar günstiger.

Die slowenische Regierung dreht an den Zapfsäulen erneut an der Preisschraube: Ab Dienstag, dem 11. August, sinken die Spritpreise abseits der Autobahnen spürbar. Wer aus Österreich für den Tankstopp über die Grenze fährt, zahlt ab Mitternacht deutlich weniger pro Liter.

Diesel und Benzin wieder günstiger

Den größten Sprung macht dabei der Diesel. Der Literpreis fällt um satte 12,9 Cent auf 1,753 Euro (bisher 1,882 Euro). Auch beim Superbenzin geht es weiter nach unten: Mit einem Minus von 6,4 Cent sinkt der Liter von 1,583 Euro auf 1,519 Euro. Vor zwei Wochen lag der Benzinpreis noch über der Marke von 1,60 Euro.

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Warum werden die Preise wöchentlich reguliert?

Die Preisobergrenzen werden in Slowenien einmal pro Woche von der Regierung festgelegt. Ziel dieser Regelung auf Landstraßen- und Ortstankstellen ist es, Preisschwankungen abzufedern und die Gewinnspannen der Händler einzudämmen. Seit Juni liegt die maximale Profitmarge für Treibstoffanbieter bei 0,115 Euro pro Liter. Im Vergleich zum österreichischen Tankstellennetz bleiben die Treibstoffe im Nachbarland dennoch deutlich billiger.

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