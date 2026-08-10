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Das Bild auf 5min.a zeigt einen stark bewölkten Himmel über Kärnten.
Auch am Dienstag ist in Österreich stellenweise wieder das ein oder andere Gewitter möglich.
Österreich
10/08/2026
Laut Meteorologen

Dienstag: Wo „ein paar Gewitter“ in Österreich möglich sind

Der Dienstag startet in der Nacht stellenweise mit einigen Gewittern. Das Wetter beruhigt sich bis in die frühen Morgenstunden dann aber wieder und startet sonnig - ehe sich vor allem über der Landesmitte wieder Wolken bilden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(250 Wörter)
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Nach einer stellenweise gewittrigen Nacht, vor welchen auch seitens der GeoSphere Austria gewarnt wird, erwartet die Österreicher ein überwiegend sonniger Start in den Dienstag, 11. August 2026. Und das ganze bei Temperaturen in der Früh von 15 bis 24 Grad, die sich im Laufe des Tages auf 27 bis 34 Grad steigern werden. Die höchsten Temperaturen erwarten die Experten dabei im windigeren Osten. Apropos Gewitter in der Nacht. Laut GeoSphere Austria werden diese „punktuell Starkregen“ bringen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnkarte der GeoSphere Austria in der Nacht auf Dienstag.
©GeoSphere Austria
Über Nacht wird vor allem im südlichen Teil Tirols und Vorarlbergs sowie im Südwesten Österreichs allgemein vor Gewittern gewarnt.

Wolken über den Bergen über dem Süden und der Landesmitte

Ab Mittag werden sich dann besonders über der Landesmitte und über dem Süden wieder einige Wolken über den Bergen bilden, so die Meteorologen weiter. Dabei sind auch „ein paar Regenschauer und Gewitter“ zu erwarten. Der Wind wird den ganzen Tag über schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost wehen, im Osten lebt er teilweise etwas mehr auf. Auch die österreichische Unwetterzentrale berichtet von „einzelnen, aber durchaus kräftigen Gewittern“, die im Bergland und im Süden möglich sind. Diese könnten „Sturmböen, Hagel und Starkregen“ bringen.

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Luftmassen werden in kommenden Tagen trockener

In den kommenden Tagen wird sich das Wetter dann wieder weitestgehend beruhigen. Gewitter sind dann meist nicht mehr wahrscheinlich, da laut der Experten die Luftmassen deutlich trockener werden. Eine Ausnahme bildet der Raum in Richtung Südwesten des Landes, wo sich die feuchtere, schwülwarme Luft noch etwas zäher halten wird. Dort sind dann auch noch vereinzelte Schauer möglich.

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