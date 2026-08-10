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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Tierrettung.
Die Pferde nutzten den Parkplatz zur Abkühlung.
Glanegg/Anif
10/08/2026
Tierischer Einsatz

Technischer Defekt machte Evakuierung aus Pferdetransporter erforderlich

Die ASFINAG erlebte gestern einen tierischen Einsatz: Ein Pferdetransporter mit fünf Pferden und zwei Hunden blieb wegen eines technischen Defekts in der Einfahrt zum Parkplatz Glanegg liegen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Weil durch den Defekt die Klimaanlage ausfiel, mussten die Tiere angesichts der hohen Temperaturen rasch aus dem Fahrzeug gebracht werden. „Unsere Traffic Manager Max und Michi waren sofort zur Stelle. Sie halfen beim Ausladen der Tiere und ließen die Rösser auf der Grünfläche beim Parkplatz grasen“, schilderte die ASFINAG in den sozialen Medien.

In den Schatten gebracht

Anschließend brachten sie die Tiere in den angrenzenden Waldbereich, wo sie vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt waren. Durch das Zusammenspiel aller Beteiligten sowie der Unterstützung durch die Autobahnpolizei Anif konnten die Tiere schließlich sicher und wohlbehalten vom Autobahngelände abtransportiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 20:56 Uhr aktualisiert
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