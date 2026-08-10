Schwere Kopfverletzungen: Mädchen (13) krachte mit E-Scooter in Bauzaun

In Niederndorf (Tirol) stürzte eine 13-jährige E-Scooter-Fahrerin ohne Helm schwer. Bauarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe. Ein Hubschrauber flog sie in die Klinik.

Am Montag gegen 14.25 Uhr lenkte eine 13-jährige Österreicherin einen Elektro-Scooter auf einem Geh- und Radweg von Walchsee kommend in Richtung Niederndorf. Nach bisherigem Ermittlungsstand überfuhr sie dabei einen Kanaldeckel und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug.

Kein Sturzhelm

In der Folge kollidierte das Mädchen mit einem Bauzaun, stürzte auf die Fahrbahn und blieb dort bewusstlos liegen. Bauarbeiter einer direkt neben der Unfallstelle befindlichen Baustelle reagierten umgehend, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die 13-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm.

Notarzthubschrauber alarmiert

Aufgrund ihrer schweren Kopfverletzungen musste das Mädchen mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Neben dem Hubschrauber standen der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Niederndorf im Einsatz.