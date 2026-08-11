Tödlicher Sturz: Suche nach vermisstem Grazer endet tragisch

Ein 32-jähriger Grazer kam Montagnachmittag, 10. August 2026, beim Abstieg vom Admonter Haus zu Sturz. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Gestern kam für einen Grazer jede Hilfe zu spät als er beim Abstieg vom Admonter Haus zu Sturz kam.

Gestern kam für einen Grazer jede Hilfe zu spät als er beim Abstieg vom Admonter Haus zu Sturz kam.

Gegen 15.15 Uhr befand sich der 32-Jährige am Abstieg vom Admonter Haus über den sogenannten „Goassteig“. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen sein, teilt die Polizei mit.

Hüttenwirt und Eltern alarmierten Einsatzkräfte

Nachdem der Grazer am Abend noch nicht an seinem Ziel angekommen war, alarmierten der Hüttenwirt des Admonter Hauses sowie die Eltern des 32-Jährigen gegen 22.15 Uhr die Einsatzkräfte. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Suche fand das Hüttenpersonal den Vermissten gegen 23.40 Uhr unterhalb des Steiges leblos auf.

Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden

Alpinpolizisten und Einsatzkräfte der Bergrettung begaben sich daraufhin zu Fuß zur Unfallstelle. Zudem wurden zwei Notärzte mit dem Rettungshubschrauber C14 hinzugezogen. Diese konnten nur noch den Tod des 32-Jährigen feststellen, teilt die Polizei weiter mit.

16 Rettungskräfte im Einsatz

Der Leichnam wurde anschließend ins Tal gebracht und von der Staatsanwaltschaft Leoben zur Bestattung freigegeben. Die näheren Umstände des Unfallgeschehens sowie die genaue Absturzursache sind Gegenstand weiterer Erhebungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden. Im Einsatz standen 16 Kräfte des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse, zwei Notärzte des Rettungshubschraubers C14, zwei Alpinpolizisten sowie zwei Polizeistreifen.