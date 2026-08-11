Betrunkener Teenie (17) rammt Auto in Kreisverkehr: Schwangere verletzt

Ein hochgefährliches Manöver endete am Montagabend in Söll (Tirol) mit Verletzten und zwei Totalschäden. Ein Fahranfänger fuhr in einen Kreisverkehr ein, aber in die falsche Richtung, er war alkoholisiert.

Gestern Abend kam es zu einem folgenschweren Manöver, als ein Fahranfänger (17) in die entgegengesetzte Richtung in einen Kreisverkehr in Söll (Tirol) einfuhr.

Gestern Abend kam es zu einem folgenschweren Manöver, als ein Fahranfänger (17) in die entgegengesetzte Richtung in einen Kreisverkehr in Söll (Tirol) einfuhr.

Ein betrunkener 17-Jähriger fuhr entgegengesetzt in einen Kreisverkehr und krachte frontal in den Wagen eines Paares. Die schwangere Beifahrerin musste ins Spital.

17-Jährige fuhr in die falsche Richtung

Am Abend des 10. August 2026, gegen 22 Uhr, lenkte ein 17-jähriger Österreicher ein Auto auf der Gemeindestraße Stampfanger im Gemeindegebiet von Söll in Fahrtrichtung Westen. Am Beifahrersitz befand sich ein 16-jähriger Österreicher. Bei einem Kreisverkehr lenkte der 17-Jährige den Wagen in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Zur selben Zeit lenkte ein 31-jähriger Österreicher sein Auto in den Kreisverkehr, wobei sich am Beifahrersitz seine schwangere Lebensgefährtin, eine 30-jährige Österreicherin, befand.

Schwangere ins Krankenhaus gebracht

Im Kreisverkehr kam es folglich trotz sofort eingeleiteten Bremsmanövers zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Die 30-jährige schwangere Frau wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden, teilt die Tiroler Polizei mit. Der 16-Jährige Beifahrer des 17-Jährigen verließ zunächst die Unfallstelle, konnte in weiterer Folge jedoch erreicht werden und begab sich selbstständig in das BKH Kufstein. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Fahranfänger erheblich alkoholisiert

Ein mit dem 17-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, heißt es weiter. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll, der Rettungsdienst, sowie eine Streife der Polizei Söll. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet.