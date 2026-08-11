Nächster Halt Österreich: Paulaner Spezi setzt internationale Expansion fort

Möglich macht das eine Lizenzvereinbarung zwischen der Paulaner Brauerei Gruppe und Almdudler, dem Inhaber der Spezi® Markenrechte in Österreich.

Ab 2027 in Österreich

Paulaner Spezi zählt zu den beliebtesten Erfrischungsgetränken Deutschlands und ist Marktführer im Cola-Mix-Segment. Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt: In Deutschland entspricht der Umsatz von Cola-Mix-Getränken inzwischen bereits rund 30 Prozent des Umsatzes klassischer Cola-Getränke. Paulaner Spezi hat sich dabei zu einer echten Kultmarke entwickelt und begeistert heute Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Mit dem Markteintritt ab 2027 in Österreich setzt Paulaner den erfolgreichen Ausbau der Marke konsequent fort.

„Mehr als nur ein Cola-Mix-Getränk“

„Paulaner Spezi ist weit mehr als nur ein Cola-Mix-Getränk“, sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. „Der Zuspruch, den die Marke in den vergangenen Jahren erfahren hat, ist außergewöhnlich. Umso mehr freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit Almdudler, dem Inhaber der Spezi Markenrechte in Österreich, die Voraussetzungen geschaffen haben, Paulaner Spezi ab 2027 in Österreich anzubieten. Der österreichische Markt passt hervorragend zu unserer Marke, und wir sind überzeugt, dass wir dort viele neue Fans gewinnen werden“, so Biebernick abschließend.

Vereinbarung mit Almdudler

„Das Cola-Mix-Segment entwickelt sich in Österreich seit dem Markenlaunch unserer Marke Spezi sehr positiv. Eine weitere starke Spezi-Marke wird dazu beitragen, die Attraktivität der gesamten Cola-Mix-Kategorie zusätzlich zu steigern. Die Vereinbarung mit Paulaner schafft dafür eine gute Grundlage“, betont Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler. Zum Marktstart wird Paulaner Spezi sowohl im Einzelhandel als auch in der Gastronomie erhältlich sein. Begleitet wird die Einführung durch umfangreiche Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, um die Marke auch in Österreich erfolgreich zu etablieren. Über die Inhalte der Vereinbarung haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.