Kinder (nicht mehr) im Auto vergessen: Hilft Technik zuverlässig?

Bis zu 60 Grad im Auto: Wird ein Kind an heißen Tagen im Fahrzeug vergessen, zählt jede Minute. Eine aktuelle Untersuchung des ÖAMTC zeigt, wie zuverlässig moderne Warnsysteme tatsächlich sind.

Ein kurzer Einkauf, ein schneller Termin oder eine unvorhergesehene Verzögerung: Bleibt ein Kleinkind an einem heißen Sommertag im geparkten Auto zurück, kann die Lage rasch gefährlich werden: Innerhalb von Minuten können die Innenraumtemperaturen auf bis zu 60 Grad klettern. Moderne Fahrzeugsysteme sollen in solchen Fällen Alarm schlagen und helfen, potenziell lebensbedrohliche Situationen zu verhindern. Eine aktuelle Untersuchung des Mobilitätsclubs und seiner Partnerorganisationen zeigt jedoch: Aktuell erhältliche Systeme unterscheiden sich bei Erkennung und Warnstrategie teilweise deutlich – und nicht alle funktionieren gleich gut.

©ÖAMTC Bleibt ein Kleinkind an einem heißen Sommertag im geparkten Auto zurück, kann die Lage rasch gefährlich werden.

Systeme helfen, aber ersetzen keine Eltern

„Wir haben uns die Kinder-Erkennung in vier aktuellen Fahrzeugen angesehen. Wichtigste Erkenntnis: Die Technik kann ein wichtiges zusätzliches Sicherheitsnetz sein. Sie ersetzt aber niemals die Aufmerksamkeit und Verantwortung von Eltern oder anderen Betreuungspersonen„, stellt ÖAMTC-Technikexperte Steffan Kerbl klar. „Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass technische Systeme die Situation zuverlässig erkennen sowie klar und rechtzeitig warnen. Passiert das nicht, können sie ein falsches Gefühl der Sicherheit erzeugen – mit potenziell verheerenden Folgen.“ Generell gilt daher: Kinder sollten niemals allein im Fahrzeug zurückgelassen werden, auch nicht für wenige Minuten!

Die Untersuchung und ihre Ergebnisse im Überblick

Grundsätzlich kommen bei der Kindererkennung unterschiedliche Technologien zum Einsatz: Indirekte Systeme analysieren etwa Gurtschlösser oder Sitzbelegungen und erinnern beim Abstellen des Autos daran, einen Blick auf den Rücksitz zu werfen. Direkte Systeme nutzen hingegen Sensoren, Radare und Kameras, erfassen damit z. B. Bewegungen und Vitalzeichen und erkennen auf diese Weise, ob ein Kind im Fahrzeug ist. „Im besten Fall funktioniert das auch bei schlafenden oder nicht direkt sichtbaren Kindern – also in Situationen, in denen indirekte Systeme keine Chance haben“, erläutert Kerbl.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick: Untersucht wurden vier aktuelle Fahrzeuge: BYD Seal, Zeekr 001, BMW iX3 und Mercedes-Benz CLA – letzterer als einziger mit indirekter Messung. Systeme mit direkter Kind-Erkennung bieten grundsätzlich den höheren Sicherheitsgewinn.

Die Zuverlässigkeit der Systeme unterscheidet sich je nach Fahrzeug und Technologie.

Einige Systeme zeigten Schwächen bei der Erkennung von Neugeborenen in rückwärtsgerichteten Babyschalen.

Für den Schutz von Kindern ist nicht nur die Erkennung, sondern auch eine wirksame Warn- und Eskalationsstrategie entscheidend.

Die Untersuchung zeigt, dass direkt messende Systeme grundsätzlich den höheren Sicherheitsgewinn bieten. Gleichzeitig wurden Unterschiede bei der Zuverlässigkeit festgestellt: Während ein etwa einjähriges Kind in den meisten Tests zuverlässig erkannt wurde, zeigten einige Systeme Schwächen bei der Erkennung von Neugeborenen in rückwärtsgerichteten Babyschalen.

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Was passiert nach der Erkennung?

Aus Sicht des Mobilitätsclubs kommt es jedoch nicht nur auf die Erkennung an: Ebenso wichtig ist, wie das Fahrzeug anschließend reagiert. Einige Systeme aktivieren Warnblinker oder akustische Signale, andere versenden Smartphone-Benachrichtigungen oder machen Passant:innen auf die Situation aufmerksam. Auch hier zeigte die Untersuchung deutliche Unterschiede. Das Fazit von ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl: „Ein gutes System sollte nicht bei einer Meldung am Display enden. Wenn Fahrer:innen das Fahrzeug bereits verlassen haben, müssen Warnungen auch außerhalb des Autos wahrnehmbar sein. Das erhöht die Chance, dass gefährliche Situationen rechtzeitig erkannt werden.“