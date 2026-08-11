Gewitter und Regen: Wo es in Österreich heute am ehesten krachen könnte

Für den heutigen Dienstag hält sich die Gewitter- und Schauertätigkeit in Österreich in Grenzen, dennoch gibt es Regionen, in denen es hier und da krachen könnte.

Die Hitze hält weiterhin an in Österreich, hier und da kommt es immer wieder auch zu kräftigen Gewittern. Für den heutigen Dienstag kann es auch in manchen Teilen des Landes einmal krachen. Wo das am ehesten der Fall sein könnte, erfährst du hier.

Österreich: Regen und vereinzelte Gewitter im Süden möglich

Wie Paul Rainer, Wetterexperte von der Geosphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, bietet heute eher der Süden Österreichs Potenzial für Regen und vereinzelte Gewitter. „In Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, sowie auch in Vorarlberg, herrscht eher Hochdruckeinfluss, da wird es voraussichtlich nicht zu Gewittern kommen“, weiß der Meteorologe. Heute ist eher der Süden betroffen.

Lokale Gewitter am Nachmittag und Abend

Das teilt auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) heute mit. Denn nach einem ruhigen Start, müsse man in den südlichen Landesteilen „am Nachmittag und in den frühen Abendstunden mit lokalen Unwettern rechnen“.

©uwz.at Die Warnkarte der UWZ zeigt, in welchen Bereichen Österreichs ma ehesten Gewitter erwartet werden.

Ein paar Regenschauer und Gewitter in der Steiermark

Wie Paul Rainer weiter mitteilt, verlagert sich der Schwerpunkt eher auf den Süden Salzburg, Tirol, die Steiermark und Kärnten. Grundsätzlich erwarte man Gewitter eher im Alpenraum, doch man müsse nicht mit allzu schweren Niedergängen rechnen. Die Temperaturen liegen heute knapp über 30 Grad. In der Steiermark werden am Nachmittag und Abend vorzugsweise vom Oberen Murtal bis zum Grazer Bergland ein paar Regenschauer und Gewitter vermeldet.

Vereinzelt Gewitter in Kärnten möglich

In Kärnten werde es, so der Meteorologe, viele Regionen geben, „wo es überhaupt nicht regnen wird.“ Der Schwerpunkt liegt eher auf den Gurktaler Alpen in Richtung Pack. Im Klagenfurter Becken und im Wörthersee-Raum können Gewitter nicht ausgeschlossen werden, doch es könnte auch trocken bleiben, so Rainer abschließend.

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