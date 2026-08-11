6 Tage je 12 Stunden je 5 Euro: Erntehelfer in Österreich ausgenommen?

5 Euro pro Stunde sollen sechs Arbeitnehmer aus Nepal bei einem ostösterreichischen Landwirtschaftsbetrieb für ihre Arbeit bekommen haben - und das sechs Tage die Woche und jeweils bis zu zwölf Stunden pro Tag.

Sechs Arbeitnehmer aus Nepal sind nach Österreich vermittelt worden, wofür sie bezahlt haben sollen, um dann für einen Landwirtschaftsbetrieb in Ostösterreich zu arbeiten. Wie die Arbeiterkammer (AK) berichtet, seien ihnen vor Ort die Pässe abgenommen worden. Anschließend habe man sie zu sechs Tagen Arbeit pro Woche verdonnert, wobei erst neun Stunden am Tag, in der Saison dann zwölf Stunden pro Tag gearbeitet werden musste.

Überstunden und Zuschläge nicht bezahlt?

Für ihre Arbeit sollen sie vom Arbeitgeber laut AK nur fünf Euro netto pro Stunde auf die Hand bekommen haben, Überstunden und Zuschläge seien demnach überhaupt nicht bezahlt worden. Seitens der Arbeiterkammer werden derzeit Anzeigen wegen des Verdachts auf Lohn- und Sozialdumping vorbereitet, man möchte die offenen Ansprüche einklagen.