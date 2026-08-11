Joghurt-Rückruf ausgeweitet: Diese bekannten Produkte sind betroffen

Die NÖM AG ruft nach dem NÖM Mix Vanille-Joghurt nun auch eine Charge eines weiteren Joghurts zurück. Neuerlich sind Pistazien das Problem.

Bereits am Montag, 10. August 2026, wurde bekannt, dass die NÖM AG das „NÖM Mix Vanille, 180g“-Joghurt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 30. August 2026 zurückruft. Dieses wurde etwa bei BILLA und bei SPAR verkauft, mehr dazu hier: Joghurt-Rückruf bei BILLA und Co.: Bekannte Marke warnt jetzt vor diesem Produkt. Wie man nun bekanntgegeben hat, wird auch ein zweites Joghurt zurückgerufen.

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©NÖM AG Eine Charge von diesem Vanille-Joghurt wird aktuell zurückgerufen.

Zweites NÖM-Joghurt wird zurückgerufen

Dabei handelt es sich um das „NÖM Cremix Tiramisu, 180g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 22. August 2026. Grund für den Rückruf ist bei beiden Produkten das mögliche Vorhandensein in Spuren des Allergens Pistazie. Das ist auf der Verpackung aber nicht angegeben, womit es für Konsumenten mit Pistazien-Allergie zum Problem werden könnte. Diese sollten die Produkte auch nicht konsumieren, warnt man seitens der NÖM AG. Gleichzeitig sei es für Personen ohne die Allergie unbedenklich.

Diese NÖM-Joghurts werden derzeit zurückgerufen: NÖM Cremix Tiramisu, 180g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 22. August 2026

NÖM Mix Vanille, 180g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 30. August 2026

©NÖM AG Eine Charge von diesem Tiramisu-Joghurt wird aktuell zurückgerufen.

Was, wenn man ein betroffenes Joghurt zu Hause hat?

Die übrigen NÖM-Produkte sowie Joghurts, die nicht das genannte Mindesthaltbarkeitsdatum haben, seien nicht betroffen und können auch weiterhin bedenkenlos gekauft und konsumiert werden, versichert man weiter. Das Mindesthaltbarkeitsdatum findet ihr am Deckel der Verpackung jedes einzelnen Produkts. Hat man ein betroffenes Joghurt bereits gekauft, soll man es zurückbringen und bekommt es auch ohne Vorlage der Rechnung ersetzt. Die Handelspartner seien bereits informiert und aufgefordert worden, die betroffenen Produkte aus dem Regal zu nehmen. Abschließend erklärt man noch: „Die NÖM AG versichert, dass seitens der proaktiven Qualitätssicherung alle Maßnahmen zur Vermeidung solcher Vorfälle getroffen werden.“