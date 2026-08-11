A1-Störung am Dienstag: Hunderte Österreicher melden Probleme

Hunderte Österreicher haben Dienstagnachmittag, am 11. August 2026, Probleme bei unterschiedlichen A1-Services gemeldet. Derzeit ist unklar, wie lange diese noch bestehen werden.

Mehr als 2.000 Personen waren es, die Dienstagnachmittag, am 11. August 2026, Störungen und Probleme mit Diensten und Services bei A1 gemeldet haben, deutlich mehr dürften von den Ausfällen betroffen (gewesen) sein. Das sieht man etwa online auf der Seite „allestörungen.at“, wo sich eben hunderte Österreicher aktiv mit ihren Problemen gemeldet haben.

©allestörungen.at Online kann man den Ausschlag bei den Störungsmeldungen klar sehen.

A1 arbeitet mit Hochdruck an Lösung des Problems

Wir haben daraufhin bei A1 direkt nachgefragt, was es mit den Problemen auf sich hat. „Seit 15.15 Uhr kam es bei unterschiedlichen Services von A1 zu Ausfällen und Fehlfunktionen. Davon können sowohl Privat- als auch Geschäftskund:innen betroffen sein“, erklärt man seitens der Pressestelle gegenüber 5 Minuten. Man würde jedoch mit Hochdruck daran arbeiten, die Ursache zu identifizieren und die betroffenen Services „so rasch wie möglich wieder vollständig zur Verfügung zu stellen“.