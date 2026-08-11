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/ ©Teona Swift/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine ältere Frau mit einem Handy in der Hand.
Bei A1 hat es in den Dienstagnachmittagsstunden Probleme mit unterschiedlichen Services gegeben.
Österreich
11/08/2026
Am Nachmittag

A1-Störung am Dienstag: Hunderte Österreicher melden Probleme

Hunderte Österreicher haben Dienstagnachmittag, am 11. August 2026, Probleme bei unterschiedlichen A1-Services gemeldet. Derzeit ist unklar, wie lange diese noch bestehen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Mehr als 2.000 Personen waren es, die Dienstagnachmittag, am 11. August 2026, Störungen und Probleme mit Diensten und Services bei A1 gemeldet haben, deutlich mehr dürften von den Ausfällen betroffen (gewesen) sein. Das sieht man etwa online auf der Seite „allestörungen.at“, wo sich eben hunderte Österreicher aktiv mit ihren Problemen gemeldet haben.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Störungsanstieg.
©allestörungen.at
Online kann man den Ausschlag bei den Störungsmeldungen klar sehen.

A1 arbeitet mit Hochdruck an Lösung des Problems

Wir haben daraufhin bei A1 direkt nachgefragt, was es mit den Problemen auf sich hat. „Seit 15.15 Uhr kam es bei unterschiedlichen Services von A1 zu Ausfällen und Fehlfunktionen. Davon können sowohl Privat- als auch Geschäftskund:innen betroffen sein“, erklärt man seitens der Pressestelle gegenüber 5 Minuten. Man würde jedoch mit Hochdruck daran arbeiten, die Ursache zu identifizieren und die betroffenen Services „so rasch wie möglich wieder vollständig zur Verfügung zu stellen“.

„A1 bedauert die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Kundinnen und Kunden und informiert laufend über weitere Entwicklungen.“

A1-Pressestelle auf Nachfrage von 5 Minuten

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