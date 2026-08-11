Ansonsten sehr sonnig: Nur vereinzelt Regen und Gewitter am Mittwoch

Der Mittwoch wird in Österreich verbreitet sonnig und schön sein. Lediglich am Nachmittag und hauptsächlich entlang des Alpenhauptkamms sind auch einzelne Gewitter und Regenschauer möglich.

Vor allem im Süden sind am Mittwoch, 12. August 2026, in der Früh noch ein paar Nebelfelder oder tiefe Wolken möglich, ansonsten wird wohl verbreitet die Sonne scheinen, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Und weiter: „Vor allem im Norden und Osten ist der Himmel sogar meist wolkenlos.“

Am heißesten wird es im Westen

Quellwolken könnten sich am Nachmittag dann über den Bergen südlich des Alpenhauptkamms bilden, „zu Regenschauern und Gewittern kommt es aber nur vereinzelt und am ehesten entlang des Alpenhauptkamms und südlich davon“, so die Experten. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei sieben bis 19 Grad und erreichen Höchstwerte von bis zu 26 bis 33 Grad. Am heißesten ist es dabei im Westen.