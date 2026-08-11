Über 51.000 Briefe: Bei diesen Österreichern trudeln 150 Euro ein

Seit Ende Juli und noch bis Anfang Oktober wurden bzw. werden zehntausende Briefe in Österreich versendet. Darin enthalten ist ein Code, mit dem man einen 150-Euro-Bonus "freischalten" kann.

Alle halbe Jahre gibt es eine besondere Aktion für jene Kinder und Jugendliche in Österreich, deren Familien Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen. Mit Schulstartplus! (im Frühling) und Schulstartklar! (im Spätsommer/Frühherbst) sollen diese Familien beim Kauf von Schulartikeln unterstützt werden. 150 Euro gibt es da jeweils pro anspruchsberechtigtem Kind. Dabei handelt es sich übrigens nicht um die einzige Familienleistung im August. Anfang des Monats haben mehr als 900.000 Kinder hierzulande bzw. deren Familien zusätzlich zur Familienbeihilfe noch etwas mehr als 120 Euro extra bekommen.

Gehen deine Kinder noch in die Schule? Ja. Nein, sind erwachsen. Nein, sind zu klein. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine Kinder. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie viele Personen den 150-Euro-Bonus bekommen

Aber zurück zur Schulstartaktion und den 150-Euro-Boni. Wie das Sozialministerium auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, sind von der Schulstartklar!-Aktion dieses Jahr nicht weniger als 51.277 Kinder und Jugendliche in Österreich betroffen und dementsprechend auch bezugsberechtigt. Diese Zahl kann sich allerdings noch etwas erhöhen, „da rückwirkende Zuerkennungen von Sozialhilfe oder Mindestsicherung noch bis September möglich sind“, heißt es aus dem Ministerium.

Bis wann die Briefe kommen, bis wann das Geld eingelöst werden kann

Die Briefe bzw. Verständigungsschreiben kommen dabei von den jeweils zuständigen Bundesländern „im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang Oktober“, so das Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Die 150-Euro-Gutscheine müssen dann in der Schulstart-App aktiviert werden und können bis 31. Oktober 2026 in allen Libro- und Pagro-Diskont-Filialen in ganz Österreich für Schulartikel ausgegeben werden.

Tausende Menschen ließen 150-Euro-Bonus verfallen

Hat man sie bis dahin nicht aktiviert und ausgegeben, verfällt der (Rest-)Wert des Gutscheins. Und tatsächlich lassen tausende Menschen jedes Jahr die Gutscheine teilweise komplett verfallen. So waren es bei der Schulstartplus!-Aktion im Frühling und Frühsommer mehr als 5.000 Personen: 150 Euro geschenkt: Tausende Familien verzichten auf Bonus. Bei der Schulstartklar!-Aktion 2025 wurden knapp eine Millionen Euro liegen gelassen.