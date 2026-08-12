Wetter an Maria Himmelfahrt: So wird der restliche Hochsommer

Laut dem Klimadienst Geosphere Austria wird es am kommenden Samstag zu Mariä Himmelfahrt (15. August) in ganz Österreich „verbreitet strahlend sonnig und teilweise sehr heiß“ – mit Höchstwerten bis zu schweißtreibenden 36 Grad.

Die Bauernregel zu Mariä Himmelfahrt (15. August) lautet: „Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, so es noch zwei Wochen bleiben mag.“ Heuer trifft die uralte Wetterregel am Samstag also auf eine echte Hitzelage. Damit deutet, zumindest laut Bauernweisheit, vieles auf einen anhaltend sommerlichen, sehr heißen Abschnitt hin.

Bauernregel und Prognose

Die alte Wetterregel besagt, dass das Wetter am 15. August den Trend für die Tage bis zum Ende des Monats vorgibt. Bei Höchstwerten bis 36 Grad, wolkenlosem Himmel und stabiler Hochdrucklage spricht vieles dafür, dass der Sommer zumindest bis Ende August heiß bleibt.

Was das für den Sommer bedeutet

Bleibt die Bauernregel heuer treffsicher, stehen Österreich weitere Hitzetage, viel Sonne und nur vereinzelte Gewitter bevor. Die Nächte bleiben warm, die Waldbrandgefahr ist weiterhin extrem groß. Erst gegen Monatsende könnte ein Atlantiktief für Abkühlung im gesamten Bundesgebiet sorgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 07:28 Uhr aktualisiert