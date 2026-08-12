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Das Bild auf 5min.at zeigt das BKH Lienz.
Eine Mopedfahrerin musste gestern nach einem Unfall ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden.
Lienz
12/08/2026
Verkehrsunfall

Mopedfahrerin (16) nach Crash mit Auto in Feld geschleudert – verletzt

In Lienz (Osttirol) kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Am gestrigen Dienstag lenkte eine 22-jährige Österreicherin ihren Auto gegen 21.10 Uhr auf der Gemeindestraße „Bürgeraustraße“ in nördliche Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich B100/Bürgeraustraße hielt diese ihr Fahrzeug beim dortigen Verkehrszeichen „Vorrang geben“. Die Frau befand sich alleine im Fahrzeug und war angegurtet, teilt die Polizeiinspektion Lienz mit.

Auto und Moped kollidierten

In weiterer Folge beabsichtigte die Frau, nach links in Richtung B100 abzubiegen. Zur selben Zeit lenkte eine 16-jährige, österreichische Staatsangehörige ihr Kleinkraftrad auf der B100 von Lienz kommend in Fahrtrichtung Dölsach. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer rechtwinkligen Kollision zwischen dem Auto und dem Kleinkraftrad.

16-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Durch die Kollision wurde 16-jährige Frau in ein nahegelegenes Feld geschleudert. Dabei erlitt sie Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte sowie den Notarzt wurde sie in das BKH Lienz eingeliefert, so die Beamten. Am Auto sowie am Kleinkraftrad entstand erheblicher Sachschaden.

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