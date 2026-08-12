Mopedfahrerin (16) nach Crash mit Auto in Feld geschleudert – verletzt

In Lienz (Osttirol) kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Mopedfahrerin musste gestern nach einem Unfall ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden.

Eine Mopedfahrerin musste gestern nach einem Unfall ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden.

Am gestrigen Dienstag lenkte eine 22-jährige Österreicherin ihren Auto gegen 21.10 Uhr auf der Gemeindestraße „Bürgeraustraße“ in nördliche Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich B100/Bürgeraustraße hielt diese ihr Fahrzeug beim dortigen Verkehrszeichen „Vorrang geben“. Die Frau befand sich alleine im Fahrzeug und war angegurtet, teilt die Polizeiinspektion Lienz mit.

Auto und Moped kollidierten

In weiterer Folge beabsichtigte die Frau, nach links in Richtung B100 abzubiegen. Zur selben Zeit lenkte eine 16-jährige, österreichische Staatsangehörige ihr Kleinkraftrad auf der B100 von Lienz kommend in Fahrtrichtung Dölsach. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer rechtwinkligen Kollision zwischen dem Auto und dem Kleinkraftrad.

16-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Durch die Kollision wurde 16-jährige Frau in ein nahegelegenes Feld geschleudert. Dabei erlitt sie Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte sowie den Notarzt wurde sie in das BKH Lienz eingeliefert, so die Beamten. Am Auto sowie am Kleinkraftrad entstand erheblicher Sachschaden.