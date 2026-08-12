Streit eskaliert: Autofahrer verfolgt E-Biker und drängt sie ab

Am 11. August 2026, gegen 21.29 Uhr, kam es in Wattens, im Bereich des Schwimmbades, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen dem Lenker eines bislang unbekannten schwarzen Klein-Pkw und zwei E-Bike-Lenkern.

Im Zuge der Auseinandersetzung in Wattens (Bez. Innsbruck-Land) versuchte der Lenker des Autos einen der beiden E-Bike-Lenker von dessen Fahrrad zu ziehen. Die beiden E-Bike-Lenker flüchteten in weiterer Folge vor dem Mann.

Autofahrer verfolgte die Beiden

Der Lenker eines schwarzen Klein-Pkws verfolgte die beiden E-Bike-Lenker dabei über eine Strecke von etwa 200 Metern. Im Zuge dessen kam ein 16-jähriger Österreicher von der Fahrbahn ab und stürzte in das angrenzende Feld. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Notarzt im Einsatz

Der zweite E-Bike-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Volders fort. Der Lenker des schwarzen Klein-Pkw verließ den Parkplatz über die Salurner Straße und entfernte sich in bislang unbekannte Richtung. Der Autofahrer sowie der zweite E-Bike-Lenker sind bislang unbekannt. Der Verletzte, der keinen Helm trug und keine Lichtmittel oder Reflektoren installiert hatte, wurde vor Ort durch den Rettungsdienst sowie den Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Hall verbracht.