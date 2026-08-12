Kommt nun ein Alkoholverbot an Österreichs Hauptbahnhöfen?

Die ÖBB und ihre Mitarbeiter sehen sich seit Längerem mit Vorfällen von Übergriffen und Konflikten durch Fahrgäste konfrontiert, bei denen häufig Alkohol im Spiel ist. Um die Sicherheit für das Personal sowie die Reisenden zu erhöhen, steht nun offenbar eine neue Maßnahme bevor: Wie die Kronen Zeitung berichtet, plant Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) ein flächendeckendes Alkoholverbot an allen österreichischen Hauptbahnhöfen.

Hier soll das Verbot ausgeweitet werden

Laut Medienberichten steht etwa jede sechste sicherheitsrelevante Meldung an österreichischen Bahnhöfen in Verbindung mit Alkohol. Bislang untersagt die Hausordnung der ÖBB lediglich den „übermäßigen“ Konsum. An neun Standorten, zuletzt kam im Mai der Wiener Westbahnhof hinzu,gilt bereits ein striktes Alkoholverbot im gesamten Bahnhofsbereich. Nun soll dieses Verbot schrittweise auf weitere stark frequentierte Knotenpunkte ausgeweitet werden. Betroffen wären unter anderem die Wiener Bahnhöfe Hauptbahnhof, Meidling und Wien Mitte sowie die Bahnhöfe in St. Pölten, Baden, Linz und Graz.

Ab Herbst?

Das Ziel der verschärften Regelung: Grauzonen und Ausreden beseitigen, damit das Sicherheitspersonal im Ernstfall schneller eingreifen kann. Das erweiterte Verbot könnte bereits ab Herbst in Kraft treten. Was sagst du zu dem geplanten Alkohoverbot?