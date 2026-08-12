Erstes Mal seit Wochen: Keine Tropennacht in Österreich

Österreich schwitzt. Aber in der Nacht auf den heutigen Mittwoch gab es diesen August erstmal keine Tropennacht zu verzeichnen.

Zum ersten Mal in diesem August gab es heute, Mittwoch, österreichweit keine Tropennacht, berichtet die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). Obwohl es sich am Morgen recht kühl anfühlt, liegen die Tagestiefstwerte heute in den meisten Regionen einige Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Tropennächte in Österreich

Nicht nur die Hitze tagsüber, sondern vor allem tropische Nächte belasten den menschlichen Körper. Besonders stark betroffen ist Wien: In acht Gemeindebezirken dem 1. bis 9. Bezirk (ausgenommen der 3.) wurden bereits 30 solcher Tropennächte verzeichnet. In den übrigen Landeshauptstädten blieb die Zahl der Tropennächte, abgesehen von Eisenstadt und Linz, bisher einstellig. Österreichweit gab es lediglich in 548 Gemeinden noch überhaupt keine Tropennacht. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 1.207 Gemeinden.

Was ist eine Tropennacht?

Eine Tropennacht beschreibt in der Meteorologie ein Wetterphänomen, bei dem die Lufttemperatur während der gesamten Nacht – konkret im Zeitraum von 18:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens – nicht unter 20 Grad Celsius sinkt. Solche extrem warmen Nächte treten meist im Hochsommer während anhaltender Hitzewellen auf. Besonders in dicht bebauten Städten wird dieser Effekt durch den sogenannten urbanen Hitzeinsel-Effekt verstärkt, da Gebäude und Asphalt die Hitze des Tages speichern und nachts nur langsam wieder abgeben. Für den menschlichen Körper bedeuten Tropennächte eine erhöhte Belastung, da die fehlende nächtliche Abkühlung den erholsamen Schlaf erschwert und das Herz-Kreislauf-System beansprucht.

Spürbare Hitzebelastungen

Der CSH (Complexity Science Hub) stützt sich auf zwei Kennzahlen: Einerseits misst der Hitzeindex rein die Anzahl der Tage über 30 Grad Celsius – worauf sich die bisherigen Werte beziehen. Aufschlussreicher ist jedoch der Hitzebelastungsindex: Er setzt die Hitzetage ins Verhältnis zum Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen, die unter hohen Temperaturen besonders leiden. Dieser Index zeigt die tatsächlich spürbare Hitzebelastung, die vor allem in Kärnten, dem Burgenland und Niederösterreich extrem hoch ausfällt. Das dadurch sichtbare Ost-West-Gefälle hat demografische Gründe: Im Westen Österreichs lebt anteilig eine jüngere Bevölkerung.