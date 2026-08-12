Mit 160 km/h und betrunken unterwegs: Sein Auto ist er los

Am 11. August 2026 führte eine Streife der Autobahnpolizei Imst gegen 20.20 Uhr im Baustellenbereich der A12 im Gemeindegebiet von Haiming in Fahrtrichtung Osten Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein junger Mann fiel besonders auf.

Dabei wurde ein 24-jähriger österreichischer Autofahrer bei erlaubten 80 km/h mit 160 km/h gemessen. Das Fahrzeug konnte an Ort und Stelle angehalten und kontrolliert werden. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Alkomattest ergab eine Alkoholisierung, die den sofortigen Führerscheinentzug zur Folge hatte. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde das Fahrzeug des Österreichers vorläufig beschlagnahmt.