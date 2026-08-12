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Foto auf 5min.at zeigt einen Zug am Hauptbahnhof in Wien.
Ein Lkw hat in Wien eine ÖBB-Brücke beschädigt.
Wien
12/08/2026
Unfall

Lkw rammte Brücke: Zug-Chaos am Wiener Hauptbahnhof

Ein Verkehrsunfall sorgt am Mittwochvormittag für erhebliche Beeinträchtigungen im Wiener Bahnverkehr: Gegen 8.30 Uhr rammte ein Lkw eine Brücke im Streckenabschnitt zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und Wien-Meidling.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Durch die Beschädigung kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Wie die ÖBB-Pressestelle dem Medium Heute bestätigte, untersuchen Fachkräfte das Ausmaß der Schäden an der Brückenkonstruktion vor Ort. Wie lange die Sperren und Einschränkungen noch andauern, ist derzeit noch unklar.

Wiener Linien

Für betroffene Fahrgäste wurde eine Ausweichmöglichkeit geschaffen: ÖBB-Tickets werden für die Dauer der Störung auf den Ausweichrouten der Wiener Linien anerkannt.

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