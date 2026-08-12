Lkw rammte Brücke: Zug-Chaos am Wiener Hauptbahnhof

Ein Verkehrsunfall sorgt am Mittwochvormittag für erhebliche Beeinträchtigungen im Wiener Bahnverkehr: Gegen 8.30 Uhr rammte ein Lkw eine Brücke im Streckenabschnitt zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und Wien-Meidling.

Durch die Beschädigung kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Wie die ÖBB-Pressestelle dem Medium Heute bestätigte, untersuchen Fachkräfte das Ausmaß der Schäden an der Brückenkonstruktion vor Ort. Wie lange die Sperren und Einschränkungen noch andauern, ist derzeit noch unklar.

Wiener Linien

Für betroffene Fahrgäste wurde eine Ausweichmöglichkeit geschaffen: ÖBB-Tickets werden für die Dauer der Störung auf den Ausweichrouten der Wiener Linien anerkannt.