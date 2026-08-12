Mütter und Kinder prügelten sich: Sieben Verletzte

Zu einem etwas anderen Vorfall kam es am Dienstagabend am Yppenplatz in Wien. Mütter und Kinder prügelten sich....

Gestern wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring zum Yppenplatz gerufen, da eine Prügelei unter mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, war der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung eine Rangelei zwischen Kindern beim gemeinsamen Ballspielen.

Neun Mütter und Kinder beteiligt

Im weiteren Verlauf sollen sich die Mütter eingemischt haben und eine Mutter wurde von einer anderen Frau mit einem Besen geschlagen. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei unter insgesamt neun beteiligten Müttern und Kindern. Eine bislang unbekannte Person soll dann ein Kinderfahrrad gegen die Personen geworfen haben, welches eine Frau am Kopf traf.

Sieben Verletzte

Insgesamt wurden sieben Frauen und Kinder bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte die Beteiligten notfallmedizinisch. Weitere Erhebungen zu dem Vorfall sind im Gange.