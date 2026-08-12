Wanderer aufgepasst: Das ist die giftigste Pflanze Österreichs

Der Blaue Eisenhut gilt als giftigste Pflanze Österreichs und sogar Europas. Schon das bloße Berühren kann gefährlich werden: Die hochwirksamen Alkaloide dringen über die Haut ein und führen zu schwersten Vergiftungen.

Der Blaue Eisenhut kommt in fast allen alpinen Regionen Österreichs vor: Kärnten, Steiermark (Gesäuse, Hochschwab, rund um Schladming), Salzburg, Tirol, Vorarlberg sowie alpine Teile von Ober- und Niederösterreich. Typische Kärntner Fundorte sind die Nockberge, besonders rund um die Turracher Höhe, sowie feuchte Hochtäler der Hohen Tauern und schattige Lagen der Karawanken.

Warum der Eisenhut so gefährlich ist

Der Eisenhut enthält Aconitin – eines der stärksten bekannten Pflanzengifte. Symptome reichen von Kribbeln und Atemnot bis zu Herzstillstand. Schon kleine Mengen reichen aus, um lebensbedrohlich zu wirken. Wanderer sollten die Pflanze daher niemals pflücken, nicht berühren und Abstand halten. Bewundern ja – aber nur mit den Augen.