ÖAMTC warnt vor Riesen-Staus am Wochenende

Für das kommende Wochenende sagt der ÖAMTC erneut extrem starken Reiseverkehr auf Österreichs Nord-Süd-Verbindungen voraus. Ferienende in Deutschland und Ferragosto sorgen für volle Straßen.

Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf dichten Kolonnenverkehr und lange Wartezeiten einstellen. Grund für den Ansturm ist das Sommerferienende in sieben deutschen Bundesländern sowie den Niederlanden, was für eine gewaltige Rückreise-Welle sorgt. Zusätzlich löst der feiertagsbedingte Ferragosto rund um Mariä Himmelfahrt (15. August) in Italien eine landesweite Urlaubswelle aus. Besonders auf den Transitrouten durch Salzburg, Tirol, Kärnten und die Steiermark wird es eng.

Abfahrtssperren auf der A10 in Salzburg

Auf der Tauern Autobahn (A10) treten am Samstag, dem 15. August, bei den Anschlussstellen Kuchl und Golling zusätzlich Abfahrtssperren in Kraft. Diese Maßnahme gilt für alle Verkehrsteilnehmer und soll verhindern, dass Autofahrer auf das untergeordnete Straßennetz der umliegenden Gemeinden ausweichen.

Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

A1 (West Autobahn): Großraum Salzburg

Großraum Salzburg A2 (Süd Autobahn): Baustellenbereich Modriach – Packsattel

Baustellenbereich Modriach – Packsattel A9 (Pyhrn Autobahn): Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie Grenzübergang Spielfeld

Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie Grenzübergang Spielfeld A10 (Tauern Autobahn): Mautstellen, Tunnelbereiche, Baustelle Flachauwinkel–Golling & Großraum Spittal an der Drau

Mautstellen, Tunnelbereiche, Baustelle Flachauwinkel–Golling & Großraum Spittal an der Drau A11 (Karawanken Autobahn): Karawankentunnel

Karawankentunnel A12 / A13 (Inntal- & Brenner Autobahn): Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke & Grenze Kufstein

Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke & Grenze Kufstein B179 (Fernpass Straße): Zwischen Füssen und Nassereith

ÖAMTC-Tipp für Italien-Urlauber

Wegen Ferragosto schließen in Italien rund um den 15. August viele Betriebe und Autowerkstätten. Der ÖAMTC rät daher dringend dazu, das Fahrzeug noch vor Fahrtantritt gründlich zu überprüfen, um Pannen und eine mühsame Werkstattsuche vor Ort zu vermeiden. Um die Verkehrslage aus der Luft zu überwachen, wird das gesamte Wochenende über zudem ein ADAC-ÖAMTC-Stauflieger über den wichtigsten Strecken in Westösterreich und Bayern im Einsatz sein.