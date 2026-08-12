Vierfachjackpot: Das sind die Zahlen der Lotto-Ziehung am Mittwoch

Auch bei letzten Mal blieben die großen Gewinne aus, es gab – zum wiederholten Male – keinen Sechser bei „6 aus 45“, es gab auch keine Sechser bei LottoPlus, und es gab auch keinen Joker. Es war bereits die vierte Runde ohne einen Tipp mit den „sechs Richtigen“, und somit geht es am heutigen Mittwoch um einen Vierfachjackpot. Dabei liegen rund 4 Millionen Euro im Topf. Wir haben jetzt die Zahlen für dich:

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 12. August 2026 gezogen: Lotto : 4, 19, 25, 26, 27, 36 Zusatzzahl: 38 LottoPlus : 1. Ziehung: 17, 4, 2, 1, 18, 9 / 2. Ziehung: 34, 41, 38, 44, 37, 25 Joker : 4, 2, 9, 9, 8, 9

*Angaben ohne Gewähr.

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Keiner hatte die „sechs Richtigen“

Es war bereits die vierte Runde ohne einen Tipp mit den „sechs Richtigen“. Beim Fünfer mit Zusatzzahl wurde der Jackpot gleich siebenmal geknackt. Zwei Spielteilnehmer aus Wien, je einer aus Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland sowie zwei win2day-User gewannen hier jeweils rund 26.800 Euro. Da beide LottoPlus Ziehungen ohne Sechser geendet hatten, wurde in beiden Fällen die Gewinnsumme auf die Fünfer der jeweiligen Ziehung aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung gewannen 44 Spielteilnehmer jeweils rund 3.700 Euro, bei der zweiten kamen 31 Gewinner zu jeweils rund 5.300 Euro. Beim Sechser der beiden LottoPlus Ziehungen am Mittwoch geht es um jeweils rund 120.000 Euro. Schließlich blieb auch beim Joker der Hauptgewinn aus. Es gab keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und damit kommt hier am Mittwoch ein Jackpot mit rund 400.000 Euro zur Ausspielung. Die Ziehung am Mittwoch moderierte Thomas May.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 20:40 Uhr aktualisiert