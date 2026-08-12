Glück im Unglück: Bergsteiger (19) von Steinen am Kopf getroffen – Helm rettet Leben

Ein Kletterhelm hat einen 19-jährigen Bergsteiger aus Brixen bei einem Steinschlag am Klettersteig Kaiserjäger vor schweren Kopfverletzungen bewahrt. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen an den Beinen davon.

Er wurde ins Trientner Krankenhaus gebracht, während seine Begleiter die Tour fortsetzen konnten.

Er wurde ins Trientner Krankenhaus gebracht, während seine Begleiter die Tour fortsetzen konnten.

Ein Steinschlag auf dem Klettersteig Kaiserjäger am Col Ombert bei Pozza di Fassa (Dolomiten) hat am frühen Mittwochnachmittag einen Rettungseinsatz ausgelöst. Auf rund 2.400 Metern Höhe wurde ein 19-jähriger Bergsteiger von herabstürzenden Felsbrocken getroffen.

Verletzung an den Beinen

Dass der Unfall vergleichsweise glimpflich ausging, ist vor allem der vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung zu verdanken, denn mehrere Steine trafen den Mann direkt am Kopf, heißt es. Sein Kletterhelm hielt der Belastung stand, wie „Südtirol News“ berichtet. Der Verletzte erlitt neben dem Schreck leichte Verletzungen an den Beinen. Er wurde ins Trientner Krankenhaus gebracht, während seine Begleiter die Tour fortsetzen konnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 19:16 Uhr aktualisiert