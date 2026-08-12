Sonnenfinsternis: So hat Österreich das Himmelsschauspiel erlebt

Österreich erlebte am Mittwochabend die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999. Während in Kärnten und der Steiermark die Sonne fast komplett verdeckt war, bot sich in Spanien ein spektakuläres Gesamtschauspiel.

Der Mond schob sich vor die Sonne und sorgte für eine beeindruckende Verdunkelung.

Der Mond schob sich vor die Sonne und sorgte für eine beeindruckende Verdunkelung.

Am Mittwochabend bot sich über Österreich die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 27 Jahren. Während das Himmelsschauspiel in Ländern wie Spanien als totale Finsternis zu bestaunen war, zeigte sich die Sonne hierzulande nur zum Teil verdeckt. In Wien erreichte die Verdunkelung knapp 90 Prozent – der höchste Wert seit dem 11. August 1999.

©Thomas Kaiser | Leser Thomas Kaiser erstellte einen Zeitraffer, als die Sonne kurzzeitig verschwand.

Wolke in Kärnten und der Steiermark

Ein weitgehend wolkenloser Himmel sorgte in den meisten Regionen des Landes für optimale Bedingungen. Lediglich im Bergland behinderten Quellwolken mancherorts den Blick auf das Ereignis: Zahlreiche Leserinnen und Leser aus Kärnten und der Steiermark meldeten, dass eine große Wolkendecke die Sicht weitgehend versperrte.

©Leser In der Steiermark machte sich eine Wolke breit.

Längster Blick im „Ländle“

Den längsten Blick auf das Spektakel hatten die Menschen in Vorarlberg, wo die Sonne laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ erst um 20.39 Uhr unterging. Auch abseits der Heimat sendeten Leser Bilder an die Redaktion, unter anderem von der Urlaubsinsel Mallorca, wo sich eine völlig freie Sicht bot.

©Gerhard Wulz Auf Mallorca gab es eine wolkenfreie Sicht.

Fortsetzung im Jahr 2027

Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis vergeht allerdings noch viel Zeit, denn diese wird erst wieder am 3. September 2081 zu sehen sein. Auf die nächste partielle Finsternis müssen Astronomiebegeisterte hingegen nicht so lange warten – sie lässt sich bereits am 2. August 2027 wieder beobachten.