Sommerwetter: Bis zu 34 Grad am Donnerstag in Österreich

Das Hochsommerwetter hält ganz Österreich fest im Griff: Am Donnerstag, dem 13. August 2026, steht ein nahezu perfekter Sommertag bevor. Während vereinzelt im Süden und Südwesten noch lokale Frühnebelfelder möglich sind, übernimmt überall sonst von der Früh weg die Sonne das Kommando: „In den meisten Bundesländern ist es sogar wolkenlos. Lediglich im Süden und Westen kommen am Nachmittag Quellwolken auf, sie bleiben aber meist harmlos. Die Gewitterneigung ist gering.“ Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Nach Frühtemperaturen zwischen 8 und 19 Grad klettert das Thermometer am Nachmittag ordentlich nach oben. Die Wetterexperten erwarten Tageshöchsttemperaturen von 26 bis 34 Grad, „mit den höchsten Werten wieder im Westen“.

Perfekte Verhältnisse in den Bergen

Auch für Ausflüge in die heimische Bergwelt zeigt sich der Donnerstag von seiner besten Seite: „Am Donnerstag scheint die Sonne nahezu ungetrübt bei guter Fernsicht. Am Nachmittag können ein paar wenige harmlose Quellwolken entstehen, Gipfel bleiben meist frei.“ Bei schwachem Wind aus nördlicher Richtung steigen die Temperaturen in 2.000 Metern Seehöhe auf 14 bis 18 Grad. Selbst auf 3.000 Metern werden noch sehr milde Werte um 10 Grad erreicht.