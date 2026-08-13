Sonnenfinsternis löst Stau in Tirol aus: Elf Polizeistreifen im Einsatz

Das Himmelsspektakel wollten wohl viele noch rechtzeitig erleben, weshalb es sogar zu einem Stau in Tulfes (Tirol) gab.

In Tulfes (Tirol) kam es aufgrund von der Sonnenfinsternis sogar zu einem Stau.

In Tulfes (Tirol) kam es aufgrund von der Sonnenfinsternis sogar zu einem Stau.

Am 12. August 2026 kam es gegen 18.20 Uhr aufgrund des Zustromes von zahlreichen Beobachtenden der Sonnenfinsternis zu einem sehr starken Verkehrsaufkommen auf der L9 im Gemeindegebiet von Tulfes.

Stau reichte bis zur Autobahnauffahrt zurück

Durch die Parkplatzsuche kam es in weiterer Folge zu einem Stau auf der L9 im Ortsgebiet von Tulfes. Betroffen waren sowohl Verkehrsteilnehmer, die aus Hall in Tirol kamen, als auch solche, die aus Sistrans bzw. Aldrans kamen. Der Stau reichte teilweise bis zur Autobahnauffahrt Hall-Mitte zurück.

Sonnenfinsternis in Tulfes: Zufahrt nur noch für Anrainer

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, musste ab circa 18.30 Uhr die Zufahrt nach Tulfes auf Anrainer beschränkt werden, teilt die Polizei mit. Zur Umsetzung dieser Maßnahme waren insgesamt 11 Polizeistreifen im Einsatz.