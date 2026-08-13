Tragödie: 60-Jährige stirbt nach Crash mit LKW

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw kam Mittwochabend, 12. August 2026, eine 60-jährige Autolenkerin ums Leben. Die Frau geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem LKW.

Kurz nach 18ö15 Uhr fuhr die 60-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Auto auf der Murtal Straße (B96) von Katsch an der Mur kommend in Richtung Teufenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve bei Frojach geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden LKW, der von einem 34-jährigen Kärntner aus dem Bezirk Spittal an der Drau gelenkt wurde.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Durch den wuchtigen Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Die 60-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie die notärztliche Versorgung blieben jedoch erfolglos. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Für die Betreuung der Angehörigen stand ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, teilt die Polizei mit.

Zweistündige Straßensperre

Die B96 war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben mehreren Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Murau standen auch 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Niederwölz und Katsch an der Mur im Einsatz.