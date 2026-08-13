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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bus und Feuer.
Gestern geriet ein Reisebaus auf der Brennerautobahn in Brand.
Mühlbachl
13/08/2026
Öl ausgetreten

Reisebus fing auf Autobahn an zu brennen

Ein Vorfall auf der Brennerautobahn (A13) endete am Mittwochnachmittag glimpflich: Auf der Fahrt Richtung Süden bemerkte ein Reisebusfahrer Rauch im Fahrgastraum und steuerte das Fahrzeug sofort aus dem Verkehr.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Am gestrigen Mittag, dem 12. August 2026, fuhr ein 47-jähriger Italiener mit einem Reisebus gegen 17.35 Uhr auf der A13 auf der Brennerautobahn A13 in Richtung Süden. Im Bus befand sich noch ein weiterer Italiener. Bei Streckenkilometer 15,5 im Gemeindegebiet von Mühlbachl bemerkte der 47-Jährige eine Rauchentwicklung im Fahrgastraum.

Fahrer begann das Feuer zu löschen

Geistesgegenwärtig lenkte er den Bus in eine Pannenbucht. Anschließend begann er, den Brand im Bereich des Motorraums selbstständig zu löschen. Die eintreffende Polizeistreife löschte das Feuer mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenfahrzeug vollständig. Durch den Brand wurde eine Leitung im Bereich des Motors beschädigt, weshalb auf einer Länge von ca. 200 Metern Öl austrat, teilt die Tiroler Polizei mit. Der erste Fahrstreifen musste für die Abschlepp- und Aufräumarbeiten bis 19.10 Uhr gesperrt werden. Es kam dadurch lediglich zu leichten Verkehrsverzögerungen.

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