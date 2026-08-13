Reisebus fing auf Autobahn an zu brennen

Ein Vorfall auf der Brennerautobahn (A13) endete am Mittwochnachmittag glimpflich: Auf der Fahrt Richtung Süden bemerkte ein Reisebusfahrer Rauch im Fahrgastraum und steuerte das Fahrzeug sofort aus dem Verkehr.

Am gestrigen Mittag, dem 12. August 2026, fuhr ein 47-jähriger Italiener mit einem Reisebus gegen 17.35 Uhr auf der A13 auf der Brennerautobahn A13 in Richtung Süden. Im Bus befand sich noch ein weiterer Italiener. Bei Streckenkilometer 15,5 im Gemeindegebiet von Mühlbachl bemerkte der 47-Jährige eine Rauchentwicklung im Fahrgastraum.

Fahrer begann das Feuer zu löschen

Geistesgegenwärtig lenkte er den Bus in eine Pannenbucht. Anschließend begann er, den Brand im Bereich des Motorraums selbstständig zu löschen. Die eintreffende Polizeistreife löschte das Feuer mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenfahrzeug vollständig. Durch den Brand wurde eine Leitung im Bereich des Motors beschädigt, weshalb auf einer Länge von ca. 200 Metern Öl austrat, teilt die Tiroler Polizei mit. Der erste Fahrstreifen musste für die Abschlepp- und Aufräumarbeiten bis 19.10 Uhr gesperrt werden. Es kam dadurch lediglich zu leichten Verkehrsverzögerungen.