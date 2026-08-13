Millionen Österreicher nutzen sie: App bekommt Update – was neu ist

2023 wurden die Apps "eAusweise" und "eAusweise Check" veröffentlicht, seither wurden sie auch schon über drei Millionen Mal heruntergeladen. Nun bekommt Erstere ein Update. Was sich ändert, erfahrt ihr hier bei uns.

Die "eAusweise"-App soll nach einem Update noch benutzerfreundlicher werden - so jedenfalls der Plan.

Die "eAusweise"-App soll nach einem Update noch benutzerfreundlicher werden - so jedenfalls der Plan.

Mit der „eAusweise“-App kann man digitale Nachweise wie den Führerschein, den Zulassungsschein, den Identitätsnachweis, den Altersnachweis sowie den digitalen Studierendenausweis etwa direkt am Handy haben und dort auch einfach und sicher vorweisen und prüfen. Mit dem neuen Update sei die Benutzeroberfläche umfassend optimiert worden, heißt es aus dem Bundeskanzleramt nun. Damit möchte man den Alltag der Nutzer weiter erleichtern.

Was hat sich bei der App „eAusweise“ geändert? neuer Home-Screen : alle verfügbaren Nachweise sowie die Funktion „Verkehrskontrolle“ sind jetzt direkt auf den ersten Blick sichtbar

: alle verfügbaren Nachweise sowie die Funktion „Verkehrskontrolle“ sind jetzt direkt auf den ersten Blick sichtbar kürzere Wege zu Detailansichten : Detailansichten sind durch eine gezielte Optimierung der Benutzeroberfläche jetzt schneller aufrufbar

: Detailansichten sind durch eine gezielte Optimierung der Benutzeroberfläche jetzt schneller aufrufbar neuer Bereich „Verwenden“: neuer Bereich stellt alle Funktionen je Nachweis in einer übersichtlichen Liste dar – gruppiert nach Nachweis-Empfänger

©BKA Ein Update soll die „eAusweise“-App noch benutzerfreundlicher machen.

Austauschformat legt Grundstein für „eAusweise“-Update

Und den Grundstein für das überarbeitete Design haben 50 Bürger im Rahmen des ID Austria Zukunftsforums gelegt. In diesem Austauschformat haben die Bürger gemeinsam mit Verwaltungsexperten über die Weiterentwicklung von eGovernment-Lösungen diskutiert. Zusätzlich wurden noch Nutzer selbst interviewt und Usability Tests durchgeführt. Für Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll ist die „eAusweise“-App allgemein „ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung den Alltag erleichtert“. Ziel mit dem Update sei „eine Verwaltung, die digital, bürgernah und benutzerfreundlich ist“.

©BKA / Christopher Dunker Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll sieht in der App ein „gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung den Alltag erleichtert“.

Die „eAusweise“-App im Überblick

Besonders beliebt bei der „eAusweise“-App ist übrigens der digitale Zulassungsschein, der von den Österreichern nicht weniger als 1,3 Millionen Mal hochgeladen worden ist. Knapp dahinter folgt der Führerschein mit 1,2 Millionen Uploads, gefolgt von über 615.000 digitalen Identitätsnachweisen sowie über 450.0000 digitalen Altersnachweisen, so das Bundeskanzleramt. Seit April 2026 kann man auch den Studierendenausweis digital in die App hochladen.