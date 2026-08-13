Steuern bis 16. August: Erst ab Sonntag arbeiten Österreicher für sich

Ein Mix aus Steuern und Abgaben macht es möglich, dass Österreicher im Schnitt bis 16. August 2026 nur für den Staat arbeiten. Heißt: Rechnerisch zahlen Österreicher bis zu diesem Tag nur Steuern.

Und dieser Tag hat auch einen Namen: Steuerstopptag (bzw. auf Englisch Tax Freedom Day). Dabei handelt es sich um jenen Tag, ab dem Beschäftigte rechnerisch aufhören, für Steuern und Abgaben zu arbeiten, und anfangen, für sich selbst zu verdienen. Der Tag fällt heuer eben auf den 16. August, was ebenfalls bedeutet: 227 von 365 Tagen arbeiten jene Menschen, die ein Median-Vollzeitgehalt beziehen für den Staat. Die Gesamtbelastung der Arbeitskosten beträgt dabei 62,12 Prozent, wie das Hayek Institut, das den Steuerstopptag seit Jahren berechnet, berichtet. Die Belastung ist damit auf „unverändert erdrückendem Niveau“.

Kritik von Hayek Institut an Milliarden-Defizite

Wenn die Rede vom Mediangehalt ist, spricht man von 3.977 Euro brutto. Verdient man das, kostet man seinen Arbeitgeber im Jahr 72.206 Euro. Das ist freilich jener Wert, der vor Lohnsteuer, Sozialversicherung, Lohnnebenkosten, Verbrauchsabgaben, Umsatzsteuer und zugerechneter Unternehmensabgaben steht. Übrig bleiben schließlich nämlich nur 27.349 Euro. Die Differenz von 44.857 Euro nimmt der Staat. Das Hayek Institut kritisiert in dem Zusammenhang auch, dass dieser dennoch Milliarde-Defizite mache.

Neu 2026: Persönlichen Steuerstopptag berechnen

Martin Grundinger, Ökonom am Hayek Institut, meint: „Ein Staat, der fast zwei Drittel der Arbeitskosten einzieht und dennoch Rekorddefizite schreibt, hat kein Einnahmenproblem. Er hat ein strukturelles Ausgabenproblem, und mit jedem Jahr, in dem man sich den notwendigen Umbrüchen verweigert, verschlimmert sich die Situation.“ Übrigens kann man sich auch ganz auf die eigenen Verhältnisse und das eigene Einkommen berechnen lassen, wann das eigene Steuerstopp-Datum ist. Das geht hier online auf deine-abgaben.at. Das Hayek Institut fordert anlässlich des Steuerstopptags nun eine verbindliche Ausgabenbremse, volle Kostentransparenz auf jedem Lohnzettel und eine umfassende Entlastung bei den Abgaben.