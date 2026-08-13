Nahezu wolkenlos und eine Spur wärmer: So wird das Wetter in Österreich am Freitag

Der Hochsommer macht am Freitag in Österreich keine Pause. Im Gegenteil: Es wird wieder etwas wärmer, zudem dürfte es in den meisten Regionen wohl von früh bis spät wolkenlos bleiben.

Das ruhige Sommerwetter setzt sich in Österreich auch am Freitag, 14. August 2026, fort. Dabei wird es auch wieder eine Spur wärmer, wobei es in den meisten Landesteilen „von früh bis spät nahezu wolkenlos“ sei, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Lediglich im Westen und Südwesten des Landes könnten sich am Nachmittag auch ein paar Wolken bemerkbar machen, die aber aller Voraussicht nach harmlos bleiben. Die Temperaturen werden laut der Experten in der Früh noch bei sieben bis 17 Grad liegen, steigen im Tagesverlauf dann aber auf hochsommerliche 27 bis 35 Grad an. Die höchsten Werte dürfte es dabei im Westen geben.