Tragödie in Tirol: Deutscher (36) stirbt bei Bergtour

Ein 36-jähriger Deutscher verlor am Donnerstag das Gleichgewicht und stürzte auf der Mörchnerscharte in Tirol 50 bis 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag auf der Mörchnerscharte in Mayrhofen (Bezirk Schwaz / Tirol). Ein 36-jähriger Deutscher unternahm dort eine Bergtour mit seinem Schwiegervater und seinen zwei Schwägern. Beim Abstieg am Normalweg in Richtung „Floitengrund“ kam der Mann im Bereich einer Biegung mit einem Fuß vom Steig ab. In der Folge verlor er das Gleichgewicht.

Absturz über felsdurchsetztes Gelände

Laut der Polizei konnte er sich nicht mehr am Stahlseil festhalten und stürzte etwa 50 bis 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Dort blieb er reglos liegen. „Während ein Begleiter den Notruf absetzte, stiegen die anderen zum Verunfallten ab“, so die Beamten der Polizeiinspektion Schwaz. Jedoch war der Verunfallte schon nicht mehr ansprechbar.

Jede Hilfe kam zu spät

Auch Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des Teams des angeforderten Notarzthubschraubers „Martin 7“ blieben ohne Erfolg. „Der 36-Jährige verstarb an der Unfallstelle“, so die Polizisten. Die Bergung des Leichnams wurde vom Polizeihubschrauber mit dem Tau durchgeführt. Im Einsatz standen außerdem Kräfte der Bergrettung Ginzling, Alpinpolizisten sowie eine Polizeistreife aus Mayrhofen.