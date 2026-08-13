Konten leergeräumt: Tiroler Ehepaar verliert sechsstelligen Betrag

Am 13. August 2026 erstattete eine 77-jährige Österreicherin aus dem Bezirk Innsbruck Land bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Sie und ihr 86 Jahre alter Mann waren in der Zeit von 5. bis 10. August 2026 Opfer eines Internet- und Telefonbetruges geworden, nachdem die 77-Jährige auf der Suche im Internet auf eine Geldanlagemöglichkeit aufmerksam geworden war und ihr Interesse über ein Onlineportal angemeldet hatte.

Betrüger plündern mehrere Bankkonten

Sie wurde daraufhin mehrmals von einem unbekannten Mann telefonisch kontaktiert und hatte dieser vermutlich über „Anidesk“ Zugriff auf ihren Computer gewährt, auf dem die Zugangsdaten zu ihrem Giro- und Sparkonto sowie auch den jeweiligen Konten ihres 86-jährigen Mannes abgespeichert waren. Der unbekannten Täterschaft gelang es so, die Konten zu räumen. Den beiden Opfern entstand ein Schaden in der Höhe eines unteren 6-stelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen sind am Laufen.