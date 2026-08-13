Schäferhund-Attacke in Tirol forderte zwei Verletzte

Ein Schäferhund attackierte am Donnerstag zwei Personen bei einem Spaziergang in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel / Tirol). Beide wurden dabei verletzt.

Der Hund biss in die Hand der Frau und in das Schienbein ihres Begleiters.

Der Hund biss in die Hand der Frau und in das Schienbein ihres Begleiters.

Laut der Polizei wurden der 85-jährige Österreicher und seine 48-jährige Begleiterin am Donnerstag bei einem Spaziergang von einem Schäferhund attackiert. „Das Paar wurde dabei verletzt. Die Frau an ihrer linken Hand und ihr Begleiter am rechten Schienbein“, so die Beamten der Polizeiinspektion Fieberbrunn. „Beide Opfer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol verbracht.“ Dort musste die Frau sogar operiert werden.

Hundebesitzer angezeigt

„Der Mann konnte nach der medizinischen Versorgung das Krankenhaus bereits wieder verlassen“, erklären die Polizisten. Der 64-jährige Hundebesitzer aus der Provinz Bozen wird an das zuständige Gericht und an die Verwaltungsbehörde angezeigt werden.