Tragödie auf dem Hof: Vater erfasst dreijährigen Sohn mit Traktor – tot

Gestern Abend kam es zu einer schrecklichen Tragödie in Vorarlberg. Ein Landwirt erfasste seinen dreijährigen Sohn mit dem Traktor. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät.

Gestern starb ein Kleinkind, als es von seinem Vater mit dem Traktor angefahren wurde.

Gestern starb ein Kleinkind, als es von seinem Vater mit dem Traktor angefahren wurde.

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich in Höchst um 17.50 Uhr ein tödlicher Unfall während Arbeiten in einem Stallgebäude. Ein 50-jähriger Landwirt fuhr mit seinem Traktor samt Anhänger innerhalb eines offenen Kuhstalles entlang, um Futter auszubringen.

Dreijähriger fuhr ihm unbemerkt mit dem Fahrrad nach

Sein dreijähriger Sohn fuhr hierbei unbemerkt mit seinem Fahrrad hinter dem Traktor nach. Am Ende des Stallgebäudes setzte der Landwirt mit seinem Traktor zurück, wobei er das Kind mit dem Anhängerreifen erfasste, teilt die Polizei mit.

Jede Hilfe kam zu spät

Eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Am Einsatz waren mehrere Rettungskräfte, Notärzte sechs Beamte der Bundespolizei sowie der Rettungshubschrauber C8 beteiligt.