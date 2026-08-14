BILLA, SPAR, HOFER, Lidl: Diese Geschäfte haben am Feiertag offen

Auch an Mariä Himmelfahrt gibt es in Kärnten einige Möglichkeiten für den Lebensmitteleinkauf. Neben Tankstellen- und Bahnhofsshops öffnen in Tourismusregionen zahlreiche Supermärkte.

HOFER

Diese drei HOFER-Filialen haben am 15. August von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet:

Eberndorf, Bleiburger Straße 64

Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78

Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70

Lidl

Auch bei Lidl öffnen mehrere Kärntner Filialen von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr:

Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47

Seeboden, Hauptstraße 25

Eberndorf, An der Bundesstraße 6

Arnoldstein, Kärntner Straße 75

BILLA

Klagenfurt Hauptbahnhof: 6 bis 21 Uhr

BILLA Stop & Shop Villach, Badstubenweg 90: 6 bis 23 Uhr

BILLA Stop & Shop Wolfsberg, Klagenfurter Straße 19 B: 5 bis 23 Uhr

Zusätzlich führt BILLA folgende Kärntner Filialen als Sommersaison-Märkte, die bis 13. September auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Die konkreten Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Standort.

Eberndorf, An der Bundesstraße 3

Gmünd, Holztratte 30

Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155

Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5

Kötschach-Mauthen, Kötschach 550

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Mallnitz, Stappitz 159

Reifnitz, Kotschachstraße 1

Finkenstein, Faakerseestraße 5

Millstatt, Aribonenstraße 281

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Afritz, Millstätter Straße 103

Velden, Gendarmerieplatz 3

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Seeboden, Hauptstraße 125

Pörtschach, Hauptstraße 202

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28

Kühnsdorf, Seebach 37

SPAR

Mehrere SPAR-Märkte in Kärntner Tourismusregionen öffnen ebenfalls am Feiertag. Für zahlreiche Saisonmärkte gelten 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, darunter:

SPAR St. Kanzian, Klopeiner Straße 2

SPAR Treffen, Sparstraße 1

EUROSPAR Velden, Rosentaler Straße 74

SPAR Krumpendorf, Hauptstraße 217

SPAR Seeboden, Hauptstraße 26

SPAR Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 42

SPAR Finkenstein, Faakerseestraße 8

Dazu kommen mehrere SPAR-express-Tankstellenshops, die auch sonn- und feiertags geöffnet sind, unter anderem in Klagenfurt sowie weitere Standorte in Kärnten. Bezüglich der genauen Öffnungszeiten verweist man bei SPAR ebenfalls immer auf die hauseigene Filialsuche hier online, wo ihr einerseits nachschauen könnt, ob das Geschäft bei euch um die Ecke offen ist und andererseits eben die Öffnungszeiten checken.

Hinweis: Gerade bei Saison- und Tankstellenshops können sich Öffnungszeiten kurzfristig ändern. Wer gezielt zu einer Filiale fahren möchte, sollte die jeweilige Öffnungszeit vorher noch einmal im Filialfinder prüfen.