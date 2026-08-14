BILLA, SPAR, HOFER, Lidl: Diese Geschäfte haben am Feiertag offen
Ausgerechnet am Feiertag fehlt Milch, Brot oder Mineralwasser? In Österreich bleiben viele Geschäfte zu Mariä Himmelfahrt zu. Einige Standorte öffnen am 15. August trotzdem ihre Türen.
Am Samstag, dem 15. August, ist Mariä Himmelfahrt und damit in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Für die meisten Supermärkte heißt das: Feiertagsruhe statt Einkaufsrunde. Ganz ohne Einkaufsmöglichkeit steht man aber nicht da. Vor allem Tankstellen, Bahnhofs- und Flughafenshops sowie einzelne Sonderstandorte dürfen geöffnet haben. Besonders in Kärnten und Wien ist die Auswahl größer.
Kärnten hat Auswahl
Wer in Kärnten noch schnell den Kühlschrank auffüllen will, hat am Feiertag mehrere Möglichkeiten. In Klagenfurt und Villach sind einige Standorte schon früh geöffnet, dazu kommen Märkte in Tourismusregionen. Auch HOFER und Lidl sperren in Eberndorf auf.
Diese Geschäfte haben in Kärnten zu Maria Himmelfahrt geöffnet:
Auch an Mariä Himmelfahrt gibt es in Kärnten einige Möglichkeiten für den Lebensmitteleinkauf. Neben Tankstellen- und Bahnhofsshops öffnen in Tourismusregionen zahlreiche Supermärkte.
HOFER
Diese drei HOFER-Filialen haben am 15. August von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet:
- Eberndorf, Bleiburger Straße 64
- Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78
- Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70
Lidl
Auch bei Lidl öffnen mehrere Kärntner Filialen von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr:
- Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47
- Seeboden, Hauptstraße 25
- Eberndorf, An der Bundesstraße 6
- Arnoldstein, Kärntner Straße 75
BILLA
- Klagenfurt Hauptbahnhof: 6 bis 21 Uhr
- BILLA Stop & Shop Villach, Badstubenweg 90: 6 bis 23 Uhr
- BILLA Stop & Shop Wolfsberg, Klagenfurter Straße 19 B: 5 bis 23 Uhr
Zusätzlich führt BILLA folgende Kärntner Filialen als Sommersaison-Märkte, die bis 13. September auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Die konkreten Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Standort.
- Eberndorf, An der Bundesstraße 3
- Gmünd, Holztratte 30
- Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155
- Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5
- Kötschach-Mauthen, Kötschach 550
- Arnoldstein, Kärntner Straße 71
- Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44
- Patergassen, Wiedweg 45
- Mallnitz, Stappitz 159
- Reifnitz, Kotschachstraße 1
- Finkenstein, Faakerseestraße 5
- Millstatt, Aribonenstraße 281
- Bodensdorf, Bundesstraße 38
- Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60
- Afritz, Millstätter Straße 103
- Velden, Gendarmerieplatz 3
- Krumpendorf, Hauptstraße 221
- Seeboden, Hauptstraße 125
- Pörtschach, Hauptstraße 202
- St. Kanzian, Klopeiner Straße 24
- Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1
- Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28
- Kühnsdorf, Seebach 37
SPAR
Mehrere SPAR-Märkte in Kärntner Tourismusregionen öffnen ebenfalls am Feiertag. Für zahlreiche Saisonmärkte gelten 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, darunter:
- SPAR St. Kanzian, Klopeiner Straße 2
- SPAR Treffen, Sparstraße 1
- EUROSPAR Velden, Rosentaler Straße 74
- SPAR Krumpendorf, Hauptstraße 217
- SPAR Seeboden, Hauptstraße 26
- SPAR Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 42
- SPAR Finkenstein, Faakerseestraße 8
Dazu kommen mehrere SPAR-express-Tankstellenshops, die auch sonn- und feiertags geöffnet sind, unter anderem in Klagenfurt sowie weitere Standorte in Kärnten. Bezüglich der genauen Öffnungszeiten verweist man bei SPAR ebenfalls immer auf die hauseigene Filialsuche hier online, wo ihr einerseits nachschauen könnt, ob das Geschäft bei euch um die Ecke offen ist und andererseits eben die Öffnungszeiten checken.
Hinweis: Gerade bei Saison- und Tankstellenshops können sich Öffnungszeiten kurzfristig ändern. Wer gezielt zu einer Filiale fahren möchte, sollte die jeweilige Öffnungszeit vorher noch einmal im Filialfinder prüfen.
Auch Wien bleibt einkaufsbereit
In Wien dreht sich auch am Feiertag einiges weiter. Vor allem an Bahnhöfen, am Flughafen und bei mehreren SPAR- und BILLA-Sonderstandorten kann eingekauft werden. Manche Geschäfte haben sogar bis Mitternacht offen.
Diese Geschäfte haben in Wien geöffnet:
BILLA & BILLA Plus
- Westbahnhof: 5.30 bis 23 Uhr
- Praterstern: 6 bis 22 Uhr
- Franz-Josefs-Bahnhof: 6 bis 22 Uhr
- Corso im Herrnhuterhaus: 10 bis 20 Uhr
- Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1: 5.30 bis 20 Uhr
- Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 3: 6 bis 22 Uhr
INTERSPAR / SPAR / SPAR express
- SPAR express Altmannsdorfer Straße: 5 bis 24 Uhr
- SPAR express Pragerstraße: 6 bis 22 Uhr
- INTERSPAR Pronto Wien Mitte: 6 bis 23 Uhr
- INTERSPAR Pronto Hauptbahnhof: 6 bis 23 Uhr
- SPAR express Laaerbergstraße: 7 bis 23 Uhr
- SPAR express Absberggasse: 6 bis 22 Uhr
- SPAR express Kaiser-Ebersdorfer-Straße: 6 bis 22 Uhr
- SPAR express Krottenbachstraße: 6 bis 22 Uhr
- INTERSPAR Market Kitchen, Landstraßer Hauptstraße: 6.30 bis 18 Uhr
- INTERSPAR Take Away Franz-Jonas-Platz: 7 bis 18 Uhr
- SPAR Klinik Floridsdorf: 8 bis 18 Uhr
- SPAR Bistro Babenbergerstraße 9: 10 bis 19 Uhr
- SPAR im AKH: 9 bis 19 Uhr
Weitere Geschäfte und Bäckereien
- Uli’s Supermarkt, Latschkagasse: 8.30 bis 24 Uhr
- Prindl Bäckerei, Jägerstraße: 5.30 bis 23 Uhr
- Tat Bäckerei, Pilgramgasse: 8 bis 21 Uhr
- Anadolu Backshop, Siebenbrunnengasse: 8 bis 21.30 Uhr
- Diwan Backshop: 6 bis 22 Uhr
- Okay Markt Schottentor: 6 bis 21.45 Uhr
- Okay Reiseproviant Praterstern: 10 bis 23 Uhr
Generell geöffnet sind außerdem Tankstellen, Shops am Flughafen Wien-Schwechat und Automaten. Auch ausgewählte Filialen von Der Mann, Ströck und Felber sowie die Lieferdienste Foodora, Lieferando und Wolt werden als Möglichkeiten genannt.
Steiermark: Weniger Auswahl zu Maria Himmelfahrt
In der Steiermark ist die Auswahl kleiner. Filialen von PENNY, Lidl und HOFER bleiben laut den vorliegenden Angaben geschlossen. Wer noch etwas braucht, hat vor allem an Bahnhöfen, am Flughafen oder bei Tankstellenshops Chancen.
Diese Geschäfte haben in der Steiermark zu Maria Himmelfahrt geöffnet:
SPAR
- SPAR Graz Hauptbahnhof: 6 bis 22 Uhr
- SPAR Graz Flughafen: 6 bis 20 Uhr
- SPAR Leoben Bahnhof: 6 bis 21 Uhr
- SPAR express Tankstellenshops: geöffnet
Wer gezielt zu einem bestimmten Standort fahren möchte, sollte die Öffnungszeit vorab noch einmal prüfen. Gerade an Feiertagen können bei einzelnen Geschäften Sonderzeiten gelten.
Diese BILLA-Märkte öffnen auch an Sonn- und Feiertagen in Salzburg, Tirol und Oberösterreich:
Salzburg
Henndorf am Wallersee, Hof bei Salzburg, Bad Hofgastein, Abtenau, St. Johann im Pongau, Neukirchen am Großvenediger, Zell am See, Rauris, Mittersill, Maria Alm, Obertrum am See, Mattsee, Radstadt, Großarl, Altenmarkt im Pongau, Bad Gastein, St. Martin bei Lofer, St. Michael im Lungau, Mariapfarr, Wagrain, St. Gilgen, Saalbach-Hinterglemm und Kaprun.
Tirol
Mayrhofen, Kirchberg, Ellmau, Kitzbühel, Fieberbrunn und St. Johann in Tirol.
Oberösterreich
Attersee am Attersee.
Die konkreten Öffnungszeiten sind beim jeweiligen Markt im BILLA-Marktfinder angegeben.
Häufig gestellte Fragen
Am 15. August feiern Katholiken die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Papst Pius XII. erklärte diese Glaubenslehre im Jahr 1950 zum Dogma.
Nach katholischem Glauben steigt Christus aus eigener Kraft zu Gott empor. Maria hingegen wird in den Himmel aufgenommen.
Das Fest hat seinen Ursprung in der Ostkirche, wo es im Jahr 431 eingeführt wurde. In der römischen Kirche wird die Aufnahme Mariens seit dem 7. Jahrhundert gefeiert, im deutschsprachigen Raum seit dem 9. Jahrhundert.
Ja. Der 15. August ist in ganz Österreich ein gesetzlicher Feiertag.
In vielen Regionen Österreichs gehören Kräuterweihen sowie Lichter- und Schiffsprozessionen zum Fest. Besonders bekannt sind Kräuterbuschen, die aus verschiedenen Kräutern und Pflanzen gebunden und anschließend gesegnet werden.