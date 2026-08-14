Gewitter, Kaltfront: Österreich steht Wettersturz bevor

In den vergangenen Wochen hat sich das Wetter größtenteils immer gleich dargestellt: heiß und meist trocken - mit einigen Gewittern als Ausnahme. Nun steht aber ein regelrechter Wettersturz bevor. Was uns jetzt erwartet.

Die Hitze hat in den vergangenen Wochen für zahlreiche Allzeitrekorde in Österreich gesorgt, in Kombination mit der extremen Dürre wurden Schäden in Milliardenhöhe in der Landwirtschaft verursacht. In den kommenden Tagen wird eine Kaltfront aber für deutliche Abkühlung sorgen, wie Meteorologen nun berichten. Und die ersten Ausläufer und Auswirkungen erreichen uns dabei auch schon dieses Wochenende.

Wetter am Freitag und Samstag noch stabil und heiß

Am Freitag und Samstag, 14. und 15. August, bleibt es dabei noch recht stabil, lediglich vereinzelt ist mit lokalen Schauern und Wärmegewittern zu rechnen. Und es wird auch wieder sehr heiß, die Meteorologen der GeoSphere Austria rechnen an beiden Tagen mit Höchstwerten von 35 bis 36 Grad. Am Sonntag bleibt es zwar vor allem im Osten mit bis zu 36 Grad extrem heiß, das Wetter ändert sich aber.

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Am Sonntag teils kräftige Regenschauer und Gewitter

Im Westen und Nordwesten ziehen bereits am Vormittag Wolkenfelder und erste Regenschauer oder Gewitter durch, am Nachmittag „ist in der Westhälfte und generell im Bergland mit einigen teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen“, so die Experten. Die österreichische Unwetterzentrale spricht in einer Prognose von „Schauern und Gewittern, die große Regenmengen in kurzer Zeit bringen können“. Lediglich der Osten und Südosten bekommt von der Wetteränderung am Sonntag noch nicht allzu viel mit, dort bleibt es ganztägig trocken und meist sonnig.

Kaltfront überquert am Montag Österreich

In der Nacht auf Montag und am Montag selbst überquert dann eine Kaltfront Österreich. Die GeoSphere Austria dazu: „Von Vorarlberg bis ins Waldviertel ist der Himmel von der Früh weg wolkenverhangen und häufig ist regen einzuplanen, mitunter sind auch Gewitter eingelagert.“ Während hier im Laufe des Nachmittags die Wolken wieder auflockern, nimmt im Osten und Süden die Bewölkung rasch zu „und Regen setzt ein, anfangs entladen sich recht häufig auch Gewitter“, wissen die Experten. Die Höchstwerte liegen noch zwischen 21 und 32 Grad, mit dem Regen wird es aber auch in der Osthälfte am Nachmittag spürbar abkühlen.

Deutlich kühler am Dienstag

Das zeigen dann auch die Höchstwerte am Dienstag, wo die GeoSphere Austria laut aktuellen Prognosen mit Maximaltemperaturen von 20 bis 27 Grad rechnet. Damit sinken die Temperaturen in wenigen Tagen um fast zehn Grad. Vor allem entlang der Alpennordseite ist es auch ganztägig wechselhaft und mit einigen Regenschauern zu rechnen. Ab Mittag tauchen auch sonst überall immer mehr Wolken auf, „die mit Ausnahme des Südens und Südostens ein paar Regenschauer bringen“, so die Meteorologen abschließend.