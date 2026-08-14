Österreichs Bauern an ihren Grenzen: „Geht um die Zukunft ganzer Höfe“

Österreichs Landwirtschaft gerät dieses Jahr wahrlich an die Grenzen. Die extreme Hitze und damit einhergehende Dürre hat Milliarden-Schäden verursacht. Laut Bauernbund-Präsident Georg Strasser gehe es um die Zukunft ganzer Höfe.

Was die außergewöhnliche Trockenheit konkret bedeutet, die laut der Extremwetterversicherung bereits Schäden im Milliardenbereich (!) verursacht hat, zeigt Bauernbund-Präsident Georg Strasser auf seinem eigenen Hof in Nöchling (Bezirk Melk, Niederösterreich). Die Wiese, wo normalerweise das Futter für die Kühe wächst, ist heuer komplett verdörrt. Und damit ist Strasser freilich nicht alleine, weiß der Bauernbund: „Was hier sichtbar wird, erleben derzeit viele Bäuerinnen und Bauern im ganzen Land: Wiesen und Äcker vertrocknen, Ernten fallen geringer aus und auf tierhaltenden Betrieben wird das Futter knapp.“

„Klimawandel ist keine abstrakte Debatte“

Für Strasser ist klar: „Der Klimawandel ist für uns Bäuerinnen und Bauern keine abstrakte Debatte. Wir erleben seine Folgen jeden Tag auf unseren Äckern, Wiesen und in den Ställen.“ Auf jener besagten Wiese, wo eigentlich das Futter für die Kühe wachsen sollte, „wächst heuer fast nichts mehr“, so der Bauernbund-Präsident. Dabei würden die Folgen der Dürre aber weit über geringere Erträge hinausreichen. Die zahlreichen bäuerlichen Betriebe würden durch fehlendes Futter, steigende Kosten und wirtschaftliche Unsicherheit an ihre Grenzen gebracht.

„Wenn eine solche Dürre kommt…“

Dabei sind es Österreichs Bauern, die sich um ihre Tiere kümmern, die Felder und Wiesen bewirtschaften und bei jedem Wetter draußen sind – und damit freilich auch dafür sorgen, dass hierzulande auch Regionales auf den Teller kommt. „Wenn eine solche Dürre kommt, geht es nicht nur um ein paar Prozent weniger Ertrag. Es geht um die Zukunft ganzer Höfe und damit auch um die heimische Lebensmittelversorgt“, ist sich Strasser sicher.

Landwirtschaft oft als Klima-„Sündenbock“

Dagegen, dass die Landwirtschaft in der Klimadebatte häufig pauschal als Verursacher und Sündenbock dargestellt wird, wehrt er sich allerdings: „Das ärgert uns gewaltig und wird den vielen Leistungen unserer Bauernfamilien für den Klimaschutz in keiner Weise gerecht.“ Immerhin habe die Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um knapp 16 Prozent gesenkt, außerdem nehmen mehr als 80 Prozent der Betriebe am Agrarumweltprogramm ÖPUL teil und setzen damit freiwillig Maßnahmen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.

Was die Landwirtschaft für den Umwelt- und Klimaschutz macht

Als konkretes Beispiel nennt der Bauernbund den Anbau von Zwischenfrüchten auf rund 270.000 Hektar, wodurch die Böden länger bedeckt bleiben und so vor Erosion geschützt werden. Damit könne mehr Humus aufgebaut und mehr Kohlenstoff gespeichert werden. Darüber hinaus werden in Österreich rund 240.000 Hektar als Naturschutz- und Biodiversitätsflächen bewirtschaftet, was immerhin mehr als jedem zehnten Hektar der landwirtschaftlichen Nutzflächen außerhalb der Almen entspricht.

„Wer über Klimaschutz spricht, darf diese Leistungen nicht einfach ausblenden“

„Wir Bäuerinnen und Bauern gehören zu den wenigen Berufsgruppen, die bei ihrer täglichen Arbeit auch CO2 binden. Wer über Klimaschutz spricht, darf diese Leistungen nicht einfach ausblenden. Die Landwirtschaft ist beim Klimaschutz ein unverzichtbarer Teil der Lösung“, unterstreicht Strasser. Für besonders betroffene Betriebe fordert er nun auch eine „rasche, unbürokratische und treffsichere Unterstützung“.