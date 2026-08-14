Waldbrand hält kroatische Adriaküste in Atem: Personen evakuiert

Nicht nur in Italien wüten derzeit schlimme Waldbrände, bedrohlich ist die Lage an der kroatischen Adriaküste. Hier hält ein massiver Waldbrand die Bevölkerung in Atem.

Die Lage spitzt in den Nachbarländern derzeit massiv zu. Seit kurzem wüten Waldbrände in Norditalien in der Provinz Udine – wir haben berichtet. Auch wird derzeit ein beliebter kroatischer Küstenort von einem Feuer bedroht.

Feuer griff auf Wohngebäude über

In der beliebten Urlaubsgemeinde Lokva Rogoznica griff das Feuer bereits auf Wohngebäude über und richtete nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks HRT beträchtliche Sachschäden an. Rund 150 Brandbekämpfer kämpfen pausenlos gegen die Wände aus Feuer an. Feuerwehrkommandant Slavko Tucaković stufte die Umstände als extrem heikel ein und stellte die Einsatzkräfte auf eine kräftezehrende Nacht ein. Laut dem Medien „24sata“, sind bereits knapp 1000 Hektar abgebrannt.

Evakuierung von Personen

Angesichts der akuten Bedrohung veranlassten die Behörden eine umgehende Räumung des Ortes. Sowohl Einheimische als auch Feriengäste wurden rasch in Sicherheit gebracht, heißt es weiter. Für die Evakuierten richtete man in der nahegelegenen Stadt Omiš eine Sporthalle als Ausweichquartier ein. Die Küstenstraße wurde seitens der Polizei im betroffenen Areal gesperrt. Wie eine Wienerin, die gerade genau dort Urlaub macht gegenüber dem Medium „Heute“ mitteilte, seien die Straßen nach Split versperrt: „Alles ist vernebelt und man riecht den Rauch.“ Sie hat bereits ihre Koffer gepackt, obwohl ihr Urlaub noch bis Sonntag hätte gehen sollen.

Mehrere verletzte Personen

Verbrennungen und Atembeschwerden: Medienberichten zufolge gibt es bereits mehrere verletzte Personen. Seit Brandausbruch wurden in dem Krankenhaus vor Ort rund 36 Menschen eingeliefert und behandelt. 22 sind stationär, für sechs Menschen war die Lage lebensbedrohlich.

Waldbrände in Norditalien – Löschflugzeuge im Einsatz

Unzählige Einsatzkräfte kämpfen in Norditalien derzeit gegen verheerende Waldbrände. Betroffen sind die Bereiche Friaul-Julisch Venetien, genauer gesagt wüten Waldbrände in der Provinz Udine, in der Carnia bei Amaro am Monte Amariana. Wie berichtet, flog auch schon gestern ein Löschflugzeug den Weissensee an um Wasser aufzunehmen. Auch Slowenien unterstützt derzeit die Löscharbeiten in Italien mit drei Flugzeugen des Herstellers „Air Tractor“. Die Wasseraufnahme erfolgt im Kärntner Weissensee. Auch das italienische Löschflugzeug vom Typ CANADAIR fliegt den Weissensee weiterhin an.