Wetter zu Maria Himmelfahrt: Wo vereinzelte Wärmegewitter möglich sind

Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad gestaltet sich der Samstag in Österreich fast durchgehend sonnig und warm. Lediglich im westlichen Bergland von Vorarlberg bis Oberkärnten sind am Nachmittag auch vereinzelte Gewitter möglich.

Die meisten Regionen bekommen zu Maria Himmelfahrt, am 15. August 2026, strahlenden Sonnenschein ab. Häufig geht es auch trocken durch den Tag. Doch die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen, dass es durchaus auch anders sein könnte: „Im westlichen Bergland allerdings, und hier am ehesten von Vorarlberg bis nach Oberkärnten, entwickeln sich im Laufe des Nachmittags Quellwolken. In Folge sind dort ganz vereinzelt kleinräumige Schauerzellen oder Wärmegewitter möglich.“

Wetter ändert sich ab Sonntag schlagartig

Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei meist zehn bis 19 Grad, tagsüber dann verbreitet heißt bei 29 bis 36 Grad, so die Experten abschließend. In den Tagen darauf wird sich das Wetter dann schlagartig ändern: Gewitter, Kaltfront: Österreich steht Wettersturz bevor.