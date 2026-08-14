ÖWA im Juli: Platz 8 und Rekordzahlen für 5 Minuten

Mit Blick auf die Unique User AT, also jene Leser, die „aus“ Österreich sind, bleibt 5 Minuten damit auf Platz acht der Einzelangebote der privaten Medienhäuser hierzulande. Im Juli 2026 waren es laut ÖWA-Analyse 1.884.158 solcher Nutzer, die das Gratis-Angebot an regionalen und überregionalen News von 5 Minuten wahrgenommen haben. Die Freude bei Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger ist dementsprechend groß: „Das ist hervorragend. Unser Weg nach oben geht damit weiter.“ Ein Weg, den man auch weiterhin verfolgen möchte, so Schmid-Berger.

©Marta Gillner 5 Minuten-Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger freut sich über die Rekordzahlen im Juli.

ÖWA-Rekordzahlen für online-Portal www.5min.at im Juli im Überblick

Die ÖWA misst das Onlineverhalten von mehr als 6,84 Millionen Österreicherinnen und Österreichern und gilt damit als feste Währung am österreichischen News-Onlinemarkt. 5 Minuten nimmt bei der Messung seit mehr als einem Jahr teil – 25,99 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher schauten im Monat Juli 2026 auf 5 Minuten vorbei. Die aktuellen Zahlen (gemessen für den Juli 2026 der Einzelangebote) weisen für 5 Minuten mehr als 1,8 Millionen Unique User AT aus. Damit belegt das Onlineportal mit kostenlosen Newsinhalten, ohne Paywall oder Bezahlschranken den 8. Platz der österreichweit privat geführten Newsportale. Und das sind die beeindruckenden Zahlen: Mit 1.884.158 Unique Usern AT konnte man gegenüber dem Juni 2026 nochmals nachlegen und sich steigern. 2.269.105 Unique Clients besuchten das Portal mit 8.223.944 Visits und 13.586.519 Page Impressions. 2 Minuten und 55 Sekunden verbrachte der durchschnittliche User auf der Plattform und konsumiert dadurch primär Newsinhalte aus Österreich und den Bundesländern. Vor allem in Kärnten, der Steiermark und Wien sind die News von 5 Minuten gefragter denn je. Diese Bundesländer weisen Top-Werte für 5 Minuten aus und stellen damit die Basis für den Erfolg dar.

Quelle: ÖWA Juli 2026, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre