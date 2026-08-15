SPAR, Lidl, HOFER, BILLA an Maria Himmelfahrt: Wo ihr heute wann einkaufen könnt
Obwohl am heutigen Samstag, 15. August 2026, eigentlich Feiertag ist, kann man in manchen Regionen Österreichs dennoch im Supermarkt einkaufen. Welche Geschäfte an Maria Himmelfahrt 2026 geöffnet sind, erfahrt ihr hier bei uns.
Wer kennt es nicht? Ausgerechnet am Feiertag braucht man noch etwas vom Geschäft. Und natürlich fällt der Feiertag genau auf einen Samstag, heißt am Tag darauf gibt es auch nicht mehr. Dennoch ist nicht alles verloren, einige Geschäfte haben in Österreich nämlich dennoch geöffnet. Wir haben für euch bei SPAR, Lidl, HOFER und BILLA angefragt und erfahren, wo ihr an Maria Himmelfahrt noch einkaufen könnt. Gleich eines vorweg: In den typischen Tourismusregionen wird man kaum größere Probleme haben, geöffnete Geschäfte zu finden.
Wo man bei Lidl an Maria Himmelfahrt einkaufen kann
Insgesamt haben fünf Lidl-Geschäfte im Sommer auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet, wie die Pressestelle gegenüber 5 Minuten erklärt. Das betrifft vor allem Filialen in Kärnten. Im südlichsten Bundesland haben nämlich jene in Eberndorf, Arnoldstein, Seeboden und Velden geöffnet, in Salzburg ist es noch die Filiale in Zell am See. Die Öffnungszeiten, die übrigens nicht nur für den Feiertag am Samstag sondern auch für den Sonntag gelten, findet ihr in der folgenden Infobox.
Lidl-Öffnungszeiten am Maria Himmelfahrt-Feiertag in Österreich:
Kärnten
- Eberndorf: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Arnoldstein: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Seeboden: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Velden: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
Salzburg
- Zell am See: 9 bis 13 Uhr
Diese HOFER-Filialen in Österreich haben an Maria Himmelfahrt geöffnet
Seitens HOFER heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten, dass man am 15. August 2026 „jene HOFER-Standorte in Tirol, Kärnten und Salzburg geöffnet hat, die auch an anderen Sonn- und Feiertagen geöffnet haben“. Das betrifft fünf Geschäfte in Tirol, vier in Salzburg und drei in Kärnten. Die Standorte und Öffnungszeiten findet ihr jeweils in der folgenden Infobox.
Welche HOFER-Geschäfte am Maria Himmelfahrt-Feiertag in Österreich offen sind:
Salzburg:
- Zell am See, Gletschermoosstraße: 9 bis 13 Uhr
- Mittersill, Essiger Allee 2: 9 bis 13 Uhr
- Obertrum, Seekirchnerstraße 1: 9 bis 13 Uhr
- Hof bei Salzburg, Sportplatzstraße 2: 9 bis 13 Uhr
Tirol:
- Kitzbühel, St. Johanner Straße 20: 8 bis 14 Uhr
- St. Johann in Tirol, Salzburger Straße 20A: 8 bis 14 Uhr
- Kössen, Waidach 34: 8 bis 14 Uhr
- Fügen, Gewerbeweg 8: 8 bis 14 Uhr
- Fieberbrunn, Lehmgrube 7: 8 bis 14 Uhr
Kärnten:
- Eberndorf, Bleiburger Straße 64: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
Wo gehst du gerne einkaufen?
Diese BILLA-Geschäfte sind am Maria Himmelfahrt-Feiertag geöffnet
Auch bei BILLA bestätigt man gegenüber 5 Minuten: „Ja, unsere BILLA Sommersaisonmärkte haben auch am Samstag geöffnet und befinden sich in Kärnten, Salzburg und Tirol.“ Und das sind, zusätzlich zu jenen, die sowieso standardmäßig geöffnet haben, durchaus einige, wie man der Website entnehmen kann. Standardmäßig an Sonn- und Feiertagen haben vor allem Filialen an Bahnhöfen oder dem Wiener Flughafen geöffnet – zusätzlich auch einige Standorte in der Wiener Innenstadt und in Salzburg. Welche Standorte bei BILLA an Maria Himmelfahrt genau offen haben, könnt ihr in der folgenden Infobox nachlesen.
Diese BILLA-Märkte haben an Maria Himmelfahrt offen:
Immer auch Sonn- und Feiertags geöffnet:
Wien:
- Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr
- Praterstern von 6 bis 22 Uhr
- Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr
- Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr
- Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr
Salzburg:
- Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr
- Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr
Kärnten:
- Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr
Diese Geschäfte haben in der Sommersaison zusätzlich offen (genaue Öffnungszeiten hier online auf der BILLA-Seite):
Kärnten:
- Eberndorf, An der Bundesstraße 3
- Gmünd, Holztratte 30
- Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155
- Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5
- Kötschach/Mauthen, Kötschach 550
- Arnoldstein, Kärntner Straße 71
- Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44
- Patergassen, Wiedweg 45
- Mallnitz, Stappitz 159
- Reifnitz, Kotschachstraße 1
- Finkenstein, Faakerseestraße 5
- Millstatt, Aribonenstraße 281
- Bodensdorf, Bundesstraße 38
- Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60
- Afritz, Millstätter Straße 103
- Velden, Gendarmerieplatz 3
- Krumpendorf, Hauptstraße 221
- Seeboden, Hauptstraße 125
- Pörtschach, Hauptstraße 202
- St. Kanzian, Klopeiner Straße 24
- Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1
- Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28
- Kühnsdorf, Seebach 37
Oberösterreich:
- Attersee, Attergauerstraße 9
Salzburg:
- Henndorf am Wallersee, Landesstraße 21
- Hof bei Salzburg, Wolfgangseer Bundesstraße 58
- Bad Hofgastein, Kurgartenstraße 2-6
- Abtenau, Markt 295
- St. Johann im Pongau, Bundesstraße 18
- Neukirchen am Großvenediger, Deningfeld 424
- Zell am See, Stadtplatz 2
- Rauris, Marktstraße 53
- Mittersill, Zellerstraße 55
- Maria Alm, Kirchenvorfeld 2-4
- Bad Hofgastein, Weitmoserstraße 2
- Obertrum am See, Handelsstraße 12
- Zell am See, Flugplatzstraße 54
- Mattsee, Passauerstraße 32
- Radstadt, Tauernstraße 30
- Großarl, Unterbergstraße 74
- Altenmarkt im Pongau, Oberndorferstraße 2
- Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 40
- St. Martin/Lofer, Lofer 192
- St. Michael im Lungau, Gewerbestraße 581
- Mariapfarr, Bruckdorf 476
- Wagrain, Markt 169
- Sankt Gilgen, Gschwandnerweg 2
- Saalbach-Hinterglemm, Gartenweg 185
- Kaprun, Umfahrungsstraße 4
Tirol:
- Mayrhofen, Am Marienbrunnen 340
- Kirchberg, Kitzbühler Straße 116
- Ellmau, Dorf 39
- Kitzbühel, Jochbergstraße 64
- Fieberbrunn, Spielbergstraße 39a
- St. Johann in Tirol, Speckbacherstraße 13
- Kitzbühel, St. Johanner Straße 20a
Welche SPAR-Geschäfte an Maria Himmelfahrt geöffnet haben
Und schließlich sind auch bei SPAR einige Geschäfte in der Sommersaison auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Gegenüber 5 Minuten erklärt man, dass das die SPAR express-Tankstellenshops in ganz Österreich, Standorte an Bahnhöfen und dem Flughafen Graz sowie in Tourismusregionen in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und in einigen Salzburger Gemeinden der Fall sei. Ob der SPAR bei dir um die Ecke auch am Maria Himmelfahrt-Feiertag geöffnet hat, kannst du hier online bei der Standortsuche nachschauen.