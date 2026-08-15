SPAR, Lidl, HOFER, BILLA an Maria Himmelfahrt: Wo ihr heute wann einkaufen könnt

Obwohl am heutigen Samstag, 15. August 2026, eigentlich Feiertag ist, kann man in manchen Regionen Österreichs dennoch im Supermarkt einkaufen. Welche Geschäfte an Maria Himmelfahrt 2026 geöffnet sind, erfahrt ihr hier bei uns.

In einigen Geschäften kann man am Samstag trotz Feiertags einkaufen. Wir haben hier den Überblick für euch.

In einigen Geschäften kann man am Samstag trotz Feiertags einkaufen. Wir haben hier den Überblick für euch.

Wer kennt es nicht? Ausgerechnet am Feiertag braucht man noch etwas vom Geschäft. Und natürlich fällt der Feiertag genau auf einen Samstag, heißt am Tag darauf gibt es auch nicht mehr. Dennoch ist nicht alles verloren, einige Geschäfte haben in Österreich nämlich dennoch geöffnet. Wir haben für euch bei SPAR, Lidl, HOFER und BILLA angefragt und erfahren, wo ihr an Maria Himmelfahrt noch einkaufen könnt. Gleich eines vorweg: In den typischen Tourismusregionen wird man kaum größere Probleme haben, geöffnete Geschäfte zu finden.

Wo man bei Lidl an Maria Himmelfahrt einkaufen kann

Insgesamt haben fünf Lidl-Geschäfte im Sommer auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet, wie die Pressestelle gegenüber 5 Minuten erklärt. Das betrifft vor allem Filialen in Kärnten. Im südlichsten Bundesland haben nämlich jene in Eberndorf, Arnoldstein, Seeboden und Velden geöffnet, in Salzburg ist es noch die Filiale in Zell am See. Die Öffnungszeiten, die übrigens nicht nur für den Feiertag am Samstag sondern auch für den Sonntag gelten, findet ihr in der folgenden Infobox.

Lidl-Öffnungszeiten am Maria Himmelfahrt-Feiertag in Österreich: Kärnten Eberndorf: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Arnoldstein: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Seeboden: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Velden: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr Salzburg Zell am See: 9 bis 13 Uhr

Diese HOFER-Filialen in Österreich haben an Maria Himmelfahrt geöffnet

Seitens HOFER heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten, dass man am 15. August 2026 „jene HOFER-Standorte in Tirol, Kärnten und Salzburg geöffnet hat, die auch an anderen Sonn- und Feiertagen geöffnet haben“. Das betrifft fünf Geschäfte in Tirol, vier in Salzburg und drei in Kärnten. Die Standorte und Öffnungszeiten findet ihr jeweils in der folgenden Infobox.

Welche HOFER-Geschäfte am Maria Himmelfahrt-Feiertag in Österreich offen sind: Salzburg: Zell am See, Gletschermoosstraße: 9 bis 13 Uhr

Mittersill, Essiger Allee 2: 9 bis 13 Uhr

Obertrum, Seekirchnerstraße 1: 9 bis 13 Uhr

Hof bei Salzburg, Sportplatzstraße 2: 9 bis 13 Uhr Tirol: Kitzbühel, St. Johanner Straße 20: 8 bis 14 Uhr

St. Johann in Tirol, Salzburger Straße 20A: 8 bis 14 Uhr

Kössen, Waidach 34: 8 bis 14 Uhr

Fügen, Gewerbeweg 8: 8 bis 14 Uhr

Fieberbrunn, Lehmgrube 7: 8 bis 14 Uhr Kärnten: Eberndorf, Bleiburger Straße 64: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Diese BILLA-Geschäfte sind am Maria Himmelfahrt-Feiertag geöffnet

Auch bei BILLA bestätigt man gegenüber 5 Minuten: „Ja, unsere BILLA Sommersaisonmärkte haben auch am Samstag geöffnet und befinden sich in Kärnten, Salzburg und Tirol.“ Und das sind, zusätzlich zu jenen, die sowieso standardmäßig geöffnet haben, durchaus einige, wie man der Website entnehmen kann. Standardmäßig an Sonn- und Feiertagen haben vor allem Filialen an Bahnhöfen oder dem Wiener Flughafen geöffnet – zusätzlich auch einige Standorte in der Wiener Innenstadt und in Salzburg. Welche Standorte bei BILLA an Maria Himmelfahrt genau offen haben, könnt ihr in der folgenden Infobox nachlesen.

Diese BILLA-Märkte haben an Maria Himmelfahrt offen: Immer auch Sonn- und Feiertags geöffnet: Wien: Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr

Praterstern von 6 bis 22 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr

Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr Salzburg: Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr Kärnten: Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr Diese Geschäfte haben in der Sommersaison zusätzlich offen (genaue Öffnungszeiten hier online auf der BILLA-Seite): Kärnten: Eberndorf, An der Bundesstraße 3

Gmünd, Holztratte 30

Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155

Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5

Kötschach/Mauthen, Kötschach 550

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Mallnitz, Stappitz 159

Reifnitz, Kotschachstraße 1

Finkenstein, Faakerseestraße 5

Millstatt, Aribonenstraße 281

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Afritz, Millstätter Straße 103

Velden, Gendarmerieplatz 3

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Seeboden, Hauptstraße 125

Pörtschach, Hauptstraße 202

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28

Kühnsdorf, Seebach 37 Oberösterreich: Attersee, Attergauerstraße 9 Salzburg: Henndorf am Wallersee, Landesstraße 21

Hof bei Salzburg, Wolfgangseer Bundesstraße 58

Bad Hofgastein, Kurgartenstraße 2-6

Abtenau, Markt 295

St. Johann im Pongau, Bundesstraße 18

Neukirchen am Großvenediger, Deningfeld 424

Zell am See, Stadtplatz 2

Rauris, Marktstraße 53

Mittersill, Zellerstraße 55

Maria Alm, Kirchenvorfeld 2-4

Bad Hofgastein, Weitmoserstraße 2

Obertrum am See, Handelsstraße 12

Zell am See, Flugplatzstraße 54

Mattsee, Passauerstraße 32

Radstadt, Tauernstraße 30

Großarl, Unterbergstraße 74

Altenmarkt im Pongau, Oberndorferstraße 2

Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 40

St. Martin/Lofer, Lofer 192

St. Michael im Lungau, Gewerbestraße 581

Mariapfarr, Bruckdorf 476

Wagrain, Markt 169

Sankt Gilgen, Gschwandnerweg 2

Saalbach-Hinterglemm, Gartenweg 185

Kaprun, Umfahrungsstraße 4 Tirol: Mayrhofen, Am Marienbrunnen 340

Kirchberg, Kitzbühler Straße 116

Ellmau, Dorf 39

Kitzbühel, Jochbergstraße 64

Fieberbrunn, Spielbergstraße 39a

St. Johann in Tirol, Speckbacherstraße 13

Kitzbühel, St. Johanner Straße 20a

Welche SPAR-Geschäfte an Maria Himmelfahrt geöffnet haben

Und schließlich sind auch bei SPAR einige Geschäfte in der Sommersaison auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Gegenüber 5 Minuten erklärt man, dass das die SPAR express-Tankstellenshops in ganz Österreich, Standorte an Bahnhöfen und dem Flughafen Graz sowie in Tourismusregionen in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und in einigen Salzburger Gemeinden der Fall sei. Ob der SPAR bei dir um die Ecke auch am Maria Himmelfahrt-Feiertag geöffnet hat, kannst du hier online bei der Standortsuche nachschauen.