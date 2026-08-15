Gewitter im Anmarsch: Kaltfront sorgt für Wetterumschwung in Österreich

Nach der Hitze steht Österreich ein Wetterumschwung bevor: Eine Kaltfront bringt am Montag Regen, Gewitter und deutlich kühlere Temperaturen. Ab Mittwoch kehrt das Sommer-Wetter mit bis zu 33 Grad zurück.

Nach der starken Hitze der letzten Tage zeichnet sich in Österreich ein Wetterwechsel ab. Am Sonntag sind noch einmal bis zu 37 Grad möglich, bevor eine Kaltfront am Montag verbreitet Regen und Gewitter bringt. Auch Regionen im Flachland dürfen auf Niederschlag hoffen. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen dann wieder deutlich an.

Österreich-Wetter: Sonntag noch einmal bis zu 37 Grad

Am Sonntag, dem 16. August, beginnt der Tag im Westen und Norden bereits mit einigen Wolken. Vereinzelt können dort schon am Vormittag Regenschauer niedergehen. Im Osten und Süden hält sich das sonnige Wetter hingegen länger. Im Tagesverlauf ziehen die Wolken weiter nach Osten. Vor allem über den Bergen und im Hügelland steigt laut GeoSphere Austria die Gefahr von Schauern und Gewittern deutlich an. Abseits der Berge bleibt es vielerorts noch trocken. Dabei wird es noch einmal richtig heiß: Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 28 und 37 Grad, wobei die höchsten Temperaturen im Osten erwartet werden.

Kaltfront bringt zum Wochenstart Regen und Gewitter

Am Montag folgt dann der deutliche Wetterumschwung. Eine Kaltfront zieht aus Nordwesten über Österreich und bringt bereits in der Früh vielerorts dichte Wolken und Regen. Im weiteren Tagesverlauf sind auch Gewitter möglich. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt laut GeoSphere an der Alpennordseite zwischen Vorarlberg und dem Mostviertel. Zwischendurch kann sich aber auch immer wieder die Sonne zeigen.

Nach den zuletzt trockenen und heißen Tagen könnte die Front zumindest vorübergehend für Entspannung sorgen. „Die Regenmengen werden also auch am Montag regional wieder sehr unterschiedlich sein, aber zumindest ein wenig Regen sollte sich für alle ausgehen“, schreibt die GeoSphere in ihrer aktuellen Einschätzung. Mit der Front gehen auch die Temperaturen deutlich zurück. Am Montag werden voraussichtlich 20 bis 29 Grad erreicht.

Wetterumschwung in Österreich: Dienstag hält die Abkühlung noch an

Am Dienstag strömen vergleichsweise kühle Luftmassen nach Österreich. Im Norden sowie entlang der Alpennordseite sind zunächst noch einige Regenschauer möglich. Im Süden und später auch im Westen kommt hingegen häufiger die Sonne zum Vorschein. Auch im östlichen Flachland wechseln sich einzelne Schauer mit sonnigen Abschnitten ab. Später ziehen von Nordwesten wieder mehr Wolken auf, größere Regenmengen werden nach aktuellem Stand aber nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad – damit bleibt es deutlich angenehmer als am Wochenende.

Mittwoch wird es wieder wärmer

Die Abkühlung ist allerdings nur von kurzer Dauer. Am Mittwoch setzt sich in weiten Teilen Österreichs wieder sonniges Wetter durch. Lediglich im Norden und Nordosten können am Vormittag noch einige Wolken vorhanden sein. Die Temperaturen steigen rasch wieder auf sommerliche Werte zwischen 27 und 33 Grad. Am Nachmittag können sich besonders im Südwesten Quellwolken bilden. Einzelne kleinräumige Gewitter sind nach derzeitiger Prognose am ehesten in Osttirol möglich. Damit zeichnet sich nach dem nassen und deutlich kühleren Wochenstart bereits zur Wochenmitte die Rückkehr des sommerlichen Wetters ab.