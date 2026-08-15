Tropennacht: In diesen Regionen kühlt es heute Nacht kaum ab

Die bevorstehenden Nachtstunden werden österreichweit mild, mancherorts kündigt sich sogar noch eine Tropennacht an. Den Wetterprognosen zufolge dürfte es eine der vorerst letzten sein.

In der Nacht auf Sonntag wird es bis zu 21 Grad warm.

In der Nacht auf Sonntag wird es bis zu 21 Grad warm.

Nach Spitzenwerten von bis zu 36 Grad – unter anderem in Amstetten, Braunau, Waidhofen an der Ybbs und Bludenz – bringt die Nacht in Österreich eine erfreuliche Abkühlung. Das Wetter zeigt sich dabei weitgehend trocken. Dennoch sinken die Temperaturen stellenweise nicht unter die 20-Grad-Marke. Es kündigt sich damit voraussichtlich eine der vorerst letzten Tropennächte an.

Wie gut schläfst du bei Nächten mit über 20 Grad? Blendend, die Wärme stört mich überhaupt nicht. Ganz gut, solange der Ventilator oder die Klimaanlage läuft. Durchwachsen, ich wache häufiger auf als sonst. Sehr schlecht, ich wälze mich nur von links nach rechts. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Bis zu 21 Grad

Besonders in Teilen Vorarlbergs, Niederösterreichs sowie im Burgenland und in Wien kühlt es kaum ab. Nach Angaben der Geosphere Austria werden Höchstwerte von bis zu 21 Grad erwartet. Auch in der Steiermark bleibt es mancherorts spürbar warm mit Temperaturen um die 20 Grad. Erfrischender werden hingegen die Nächte in Oberösterreich mit maximal 19 Grad und Tirol mit maximal 18 Grad. Am kühlsten ist es in der Nacht auf Sonntag in Kärnten. Dort sinken die Werte auf 17 bis 11 Grad.